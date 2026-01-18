Młodzież: mecze weekendowe (14-17.01)

Z uwagi na rozpoczynające się ferie zimowe,drużyny Akademii rozpoczęły rozgrywanie meczów już w środę, a zakońćzyły w sobotę. Juniorzy starsi rozegrali interesujące spotkanie z liderem III ligi, gr. II Polonią Środa Wlkp. Legioniści zaprezentowali się na tle mocnej drużyny seniorskiej całkiem nieźle, ale finalnie ulegli 1-3. Pozostałe drużyny wyszły ze swoich pojedynków zwycięsko. Legia U17 pokonała 3-1 Arkonię Szczecin, a w meczu Legii U14 z Arkonią padł wynik 5-1 (choć mecz był długo bardzo zacięty). Legia U16 po ciężkim meczu wygrała 2-1 z Wisłą Kraków.

Spotkanie Legii U15 z Koroną Kielce zostało przerwane przy wyniku 1-0 dla Legii - o wczesnej porze dnia boisko nr 6 było jeszcze bardzo zmrożone i nie chciano ryzykować zdrowia zawodników.

Legia U13 z dobrej strony zaprezentowała się w meczu ze Zniczem Pruszków. Legia U12 rozegrała sparing z Varsovią U12, podobnie Legia U11 zmierzyła się z rówiesnikami z klubu partnerskiego z Międzyparkowej.









Legia U19 (2007/8 i mł.) 1-3 (1-2) Polonia Środa Wlkp. (III liga)

Gole:

0-1 10 min. Patryk Mikita

1-1 30 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (dobitka strząły Franciszka Polloka)

1-2 45 min. Kamil Budych

1-3 87 min. Jakub Wilczyński





Strzały (celne): Legia 17(8) - Polonia 23(10)





Legia: Denys Stoliarenko [09](60' Nikodem Gimiński [09]) - Szymon Chojecki (Kpt)(80' Marcel Laszczyk [10]), Maksymilian Dołowy, Athanasios Christopoulos - Dawid Foks, Franciszek Pollok (46' Vu Hoang Nguyen [09]), Marcel Laszczyk [10](65' Fabian Mazur [09]), Stanisław Kubiak (46' Edouard von Brandt-Etchemendigaray [09]) - Alex Cetnar, Daniił Pyłypczuk [09](60' gracz testowany), Jan Gawarecki.

Trener: Patryk Seppelt-Górajewski





Sparing U17 (2009 i mł.): Legia 3-1 (2-0) Arkonia Szczecin

Gole:

1-0 34 min. Franciszek Stępniewski (as. Adam Łukasiewicz)

2-0 38 min. Dawid Mastalski (as. Szymon Siekaniec)

3-0 55 min. Dawid Mastalski (as. Tymoteusz Leśniak)

3-1 80 min.





Sparing U16 (2010 i mł.): Legia 2-1 (1-1) Wisla Kraków

Gole:

0-1 22 min. Marcin Berezka

1-1 28 min. Cyprian Lipiński (as. Mikołaj Maćkowiak)

2-1 76 min. Bartosz Przybyłko (as.Mikołaj Maćkowiak)





Strzały (celne): Legia 11(7) - Wisła 7(3)





Legia: Błażej Ślazyk (46' Jan Nowicki [11]) - Aleks Szybalski [11] (59' Jan Szybicki), Mikołaj Maćkowiak, Igor Lechecki, Artur Szmyt - Cyprian Lipiński [11], Aleksander Badowski, Bartosz Przybyłko (31' Antoni Błoński) - Aleks Rzepkowski (27' Kacper Kwiatkowski [11], 79' Mateusz Pawłowski), Mateusz Pawłowski (59' Bartosz Przybyłko), Jan Szybicki (31' Olivier Pruszyński)

Trener: Maciej Gadowski





Sparing U15 (2011 i mł.): Legia (1-0) Korona Kielce - mecz przerwano

Gole:

1-0 Fryderyk Paprocki





W rozgrywanym równolegle do innych spotkań, na boisku otwartym meczu U15: Legia - Korona Kielce pogoda i zmrożone boisko nie pozwoliły na dokończenie rywalizacji, ktora została przerwana przy stanie 1-0 dla Legii (gola zdobył Fryderyk Paprocki)





Sparing U14 (2012 i mł.): Legia 5-1(2-1) Arkonia Szczecin

Gole:

0-1 8 min. Jan Soroka

1-1 17 min. gracz klubu partnerskiego (as. Julian Onyszko)

2-1 23 min. gracz klubu partnerskiego (as. Mateusz Krzyczmonik)

3-1 50 min. gracz klubu partnerskiego (as. Aleksander Kocot)

4-1 67 min. Karol Grzyb b.a.

5-1 79 min. Mateusz Krzyczmonik (as. Aleksander Rybka)





Strzały (celne): Legia 19 (9) - Arkonia 14(6)





Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Michał Har, Ignacy Silski, Antoni Strąk, Aleksander Kocot, Oskar Matusiewicz, Klaudiusz Półtorak, Adam Smoła, Natan Turniak, Mateusz Krzyczmonik, gracz kl. partnerskiego, gracz klubu partnerskiego II, Oskar Marzec, gracz testowany, Aleksander Rybka, Karol Grzyb

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Adrian Wojtysiak i Maciej Kokosza





Sparing: Legia U13 (2013 i mł.) 6-0 (4-0) Znicz Pruszków U14





Strzały (celne)[10-80']: Legia 32 (14) - Znicz 10 (7)





Legia: Antoni Kulpiński, Jakub Tkaczyk - gracz testowany, Konstanty Leonkiewicz, gracz testowany, Michael Oyedele, Piotr Nowotka, Konstantsin Yushkavets [14], Adam Rymszo, Oliwier Siuda, Leon Gańko, Szymon Chodkowski, Julian Kusak [14], Aleksander Cwyl, Maksymilian Pająk

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki





Sparing U12 (2014 i mł.) Legia - UKS Varsovia





Legia: Stanisław Czajka, Aleksander Kukla, Igor Czaja, Jan Golański, Bronisław Partyka, Jan Kordek, Maximilian Juwa, Milan Purgal, Kacper Tryc, Julian Kusak, Alexander Nowak, Diego Koral, Filip Kubieniec, Ignacy Gęsiarz, Stefan Wang

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek





Spotkanie z Varsovią nie należało do łatwych, jednak długimi minutami legionisci byli w stanie utrzymywać grę na połowie rywali, a mocnym pressingiem zmuszać ich do gry długą piłką. Dzięki niezłej realizacji zadań gracze z Łazienkowskiej byli w stanie stwarzać niemało sytuacji bramkowych.





Sparing U11 (2015 i mł.) Legia - UKS Varsovia





Strzały (celne) [25-80']: Legia 31 (17) - Varsovia 9(4)





Legia U11 rozegrała sparing z rówieśnikami z Varsovii. Szanse gry w duzym wymiarze dostali wszyscy zawodnicy z kadry zespołu. Goście do przerwy stawiali calkiem zacięty opór, ale po przerwie dość szybko zabrakło im już sił.





Legia: Oliwier Kawczyński, gr. testowany. Ksawery Lewandowski, Antoni Regulski-Lokanga, Antoni Kret, Dawid Kłak, Maksymilian Długopolski, Michał Sadoch, Jan Woźniak + Szymon Giera, Antoni Sroczyński, Karol Giera, Szymon Kurzela, Iwo Pawelczak, Oskar Sarna, Tadeusz Bratos, Tymon Obierak, Aleksander Gorzelnik

Trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer



