Raport z Mijas

Trening przedmeczowy. Koniec obozu dla Wszołka

Paweł Wszołek i Kacper Chodyna - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
W poniedziałek przed godz. 10 zespół Legii Warszawa odbył kolejny trening na zgrupowaniu w hiszpańskim Mijas. W zajęciach ponownie nie wziął udziału Paweł Wszołek, dla którego - pod kątem treningów - obóz dobiegł końca.

Wszołek poczuł dyskomfort w noce pod pierwszej połowie starcia z Sigmą Ołomuniec. Sztab szkoleniowy liczy na to, że wahadłowy zdąży się wykurować na pierwszy ligowy mecz z Koroną Kielce. Oprócz Wszołka nieobecny był także Steve Kapuadi, który ma problem z kostką i będzie jeszcze szczegółowo badany. Nie było także Jakuba Żewłakowa, Samuela Kovacika i Rubena Vinagre


 


Indywidualną pracę kontynuuje Jean-Pierre Nsame. Zajęcia w całości były poświęcone stałym fragmentom gry. To forma przygotowania pod dzisiejszy sparing. 

O godz. 16:00 legioniści zmierzą się z ukraińską Polissią Żytomimerz. Transmisję meczu będziecie mogli obejrzeć na klubowym YouTubie, a u nas tradycyjna tekstowa relacja minuta po minucie wraz ze zdjęciami prosto z Marbelli. Zapraszamy!




