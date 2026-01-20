Dominic Brewton nowym zawodnikiem Legii

Nowym zawodnikiem koszykarskiej Legii został 26-letni Dominic Brewton, mogący występować na pozycji rzucającego obrońcy oraz rozgrywającego - poinformowała oficjalna strona klubu, Legiakosz.com.

Zawodnik urodzony w Cincinnati, w stanie Ohio, występował w NCAA w Alcorn State Braves oraz Cal State Fullerton Titans. Miniony sezon był jego pierwszym na Starym Kontynencie. W barwach litewskiego Jonava spisywał się bardzo dobrze - notując średnio 13,9 pkt. oraz 3,6 as. na mecz, grając średnio 27,6 min. Dominic to szybki zawodnik, który potrafi nieźle rzucać z półdystansu i dystansu, jak również kończyć akcje skutecznymi wejściami pod kosz. Jego dobre występy na Litwie skutkowały transferem do włoskiej Serie A.



W barwach Apu Udine wystąpił w 15. spotkaniach, zdobywając średnio 9,1 pkt. w ciągu niespełna 21 minut. Świetny mecz rozegrał m.in. przeciwko Euroligowemu Virtusowi Bolonia, w którym zdobył 23 punkty, miał 7 zbiórek i dwie asysty. W ostatnich dniach jego rola w drużynie wyraźnie zmalała, aż w końcu w jego miejsce Włosi zakontraktowali Łotysza, Kristersa Zoriksa. Dominic Brewton jest jednak w rytmie meczowym - ostatni raz wystąpił w barwach Udine 11 stycznia, w wygranym spotkaniu przeciwko Vanoli Cremona (7 min.).



W naszym zespole Brewton zastąpi Bena Shungu, z którym rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron. Debiut nowego gracza powinien mieć miejsce w najbliższy piątek, przy okazji wyjazdowego meczu ze Startem Lublin.



Imię i nazwisko: Dominic Brewton

Data i miejsce urodzenia: 15.01.2000 (26 lat), Cincinnati (USA)

Pozycja: rzucający obrońca / rozgrywający

Wzrost: 190 cm

Kluby:

2025/26 Apu Udine (Włochy) - 15 meczów, śr. 20.7 min., 9.1 pkt., 3.7 zb., 1.3 as.

2024/25 Jonava CBet (Litwa) - 34 mecze, śr. 27.6 min., 13.9 pkt., 4.4 zb., 3.6 as.

2023/24 Cal State Fullerton Titans (NCAA) - 29 meczów, śr. 18.4 pkt., 5.3 zb., 2.1 as.

2022/23 Alcorn State Braves (NCAA) - 26 meczów, śr. 25.7 min., 11.7 pkt., 3.8 zb., 1.8 as.

2021/22 Alcorn State Braves (NCAA) - 28 meczów, śr. 25.1 min., 9.3 pkt., 5.4 zb., 1.6 as.

2019/20 Alcorn State Braves (NCAA) - 28 meczów, śr. 21.6 min., 7.3 pkt., 3.5 zb., 1.9 as.



