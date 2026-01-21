Wywiad

Leszczyński: Chcę napisać swoją historię w Legii

Jan Leszczyński - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
– Nie uważam, żebym był następnym Jankiem Ziółkowskim, bo ja będę Janek Leszczyński i chcę napisać swoją historię w Legii – mówi młody obrońca stołecznego klubu, który po długiej rehabilitacji wraca do zdrowia, jest liderem defensywy rezerw, po raz drugi pojechał na obóz pierwszego zespołu i nie może się doczekać debiutu.

Pół roku temu jak kończyłeś rehabilitację i rozmawialiśmy, mówiłem, że zimą chcę cię zobaczyć na obozie pierwszej drużyny w Hiszpanii. No i się spełniło.

Jan Leszczyński: - Cieszę się, że tu jestem. W pewnym sensie to była konsekwencja podpisania nowej umowy i zaufania, jakie okazał mi klub. Jestem na zgrupowaniu, pracuję, walczę o swoje minuty, o swoje miejsce. To dla mnie bardzo ważny moment i duża motywacja, żeby codziennie dawać z siebie maksimum.


 


Jesteś w Legii praktycznie od dziecka. Jak wyglądała twoja droga do pierwszego zespołu?

- Tak naprawdę pierwszy kontakt z piłką w ogóle miałem właśnie w Legii. Potem na chwilę trafiłem do Ursusa, ale od dwunastego roku życia znów byłem już w akademii Legii. Jako chłopak z Warszawy zawsze marzyłem, żeby kiedyś założyć koszulkę pierwszej drużyny. To było i nadal jest dla mnie coś wyjątkowego.


Pierwszy obóz z Gonzalo Feio latem 2024 roku, dobra forma, a niedługo nagle ciężka kontuzja w meczu rezerw z GKS-em Bełchatów. Co wtedy poczułeś?
- W trakcie meczu poczułem, że coś „strzeliło” w kolanie. Nawet chciałem jeszcze grać, ale już w przerwie zrobiono mi badania i nie wyszedłem na drugą połowę. Dzień później było już jasne, że sprawa jest poważna, a po rezonansie trenerzy – Goncalo Feio i trener Bartosz Bibrowicz – przekazali mi diagnozę: zerwane więzadło krzyżowe.
Od razu wiedziałem, że czeka mnie długa przerwa. Starałem się jednak nie rozpaczać. Ustawiłem sobie w głowie jeden cel: wrócić silniejszym. Narzekanie nic by nie dało, jedyną drogą była ciężka praca i cierpliwość.


sparing, Legia Warszawa - Pafos FC, Jakub Żewłakow, Jan Leszczyński, Goncalo Feio, Viktor Karolak
Jakub Żewławkow, Jan Leszczyński, Goncalo Feio i VIktor Karolak - fot. Woytek / Legionisci.com

Kto wtedy najbardziej cię wspierał?

- Na pewno rodzina. Co ciekawe, praktycznie każdy u nas przeszedł taką kontuzję – tata, mama, brat. Ja byłem ostatni w „kolejce”. Wiedziałem więc, jak wygląda rehabilitacja, jakie są momenty zwątpienia i jak z nimi walczyć. Ogromne wsparcie dostałem też ze strony klubu i naszego sztabu medycznego, który zaplanował całą rehabilitację i pracował ze mną indywidualnie. Przez kilka miesięcy byłem na rehabilitacji w Rzeszowie – wszystko miałem tam zorganizowane na najwyższym poziomie: od opieki medycznej, przez mieszkanie, po codzienny catering. To bardzo pomogło.


Powrót nastąpił rok później, znów przeciwko Bełchatowowi. Symbolicznie.

- Tak, to było dokładnie jedenaście miesięcy po kontuzji. Wygrywaliśmy wysoko, rozgrzewałem się i bardzo chciałem już wejść na boisko. Czekałem na ten moment strasznie długo. Kiedy trener dał sygnał, że wchodzę, poczułem ogromną ulgę i radość. To był ważny krok – taki psychologiczny powrót do normalności.


sparing Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok, Jan Leszczyński
fot. Woytek / Legionisci.com

Obecnie jesteś liderem defensywy rezerw, które prowadzą w tabeli III ligi.

- Zrobiliśmy dobrą rundę, ale wszyscy wiemy, że po jesieni nikt jeszcze nie awansował. Przed nami ciężka praca w okresie przygotowawczym i cała runda wiosenna. Mamy bardzo dobry sztab, świetne warunki do rozwoju i wierzę, że powalczymy o awans do samego końca.


Jesienią zdarzało się, że schodziłeś też do zespołu U-19. Czym to było spowodowane?

- Po powrocie po kontuzji zależało mi przede wszystkim na minutach. Czasami wolałem zagrać pełne spotkanie w juniorach niż czekać na ewentualne wejście w rezerwach. Chodziło o odbudowanie pewności siebie, rytmu meczowego, gry w kontakcie. To było świadome i przemyślane.


W tym czasie w pierwszej Legii mocno wystrzelił Janek Ziółkowski. Pojawiały się głosy, że to ty mogłeś być na jego miejscu.

- Uważam, że wszystko dzieje się po coś. Może wtedy po prostu nie byłem jeszcze gotowy. Janek swoją szansę wykorzystał, zasłużył na wszystko, co osiągnął, i bardzo mu kibicowałem. A ja patrzę na to w ten sposób, że wróciłem po kontuzji i teraz piszę swoją drogę.


Legia Warszawa - Drita Gnjilane Jurgen Celhaka Jakub Adkonis Jan Leszczyński Jordan Majchrzak Jan Ziółkowski
Jan Leszczyński w środku - fot. Mishka / Legionisci.com

Nie ciąży na tobie łatka „następcy Ziółkowskiego”?

- Nie. Nie uważam, żebym był następnym Jankiem Ziółkowskim. Ja jestem Janek Leszczyński i chcę napisać swoją historię w Legii.


Jak oceniasz swoje doświadczenia w Lidze Młodzieżowej UEFA?

- To było bardzo cenne. Szczególnie zapamiętałem wyjazdowy mecz z PAOK-iem -  atmosfera, kibice, emocje, czerwone kartki, zmieniający się wynik. Wszystko, co najlepsze i najtrudniejsze w piłce. Takie spotkania uczą najwięcej.


Jakie cele stawiasz sobie na najbliższe miesiące?

- Chciałbym zadebiutować w pierwszym zespole Legii i rozegrać w nim jak najwięcej minut. Z reprezentacją U-19 moim celem jest awans na mistrzostwa Europy i sam udział w turnieju. Najważniejsze jednak: być zdrowym, regularnie grać i rozwijać się.


W mediach pojawiały się informacje o ewentualnym wypożyczeniu. Pogoń Grodzisk Mazowiecki, ŁKS Łódź?

- Na razie myślę tylko o Legii. Chciałbym tutaj zostać i walczyć o swoje miejsce.


sparing zgrupowanie Mijas Legia Warszawa - Polissia Żytomierz Jan Leszczyński
fot. Woytek / Legionisci.com

Jak czujesz się w nowym systemie z trójką obrońców?

- Bardzo dobrze. Gram obiema nogami, mogę występować na środku, po prawej czy po lewej stronie trójki. Jestem gotowy na każdą rolę.


Masz stały kontakt z Rafałem Leszczyńskim z Wisły Płock. Bywają rodzinne żarty z aktualnej pozycji Legii w tabeli?

- Trochę docinek z jego strony było, bo on skończył rundę na czele tabeli, a my nie tam, gdzie chcielibyśmy być. Ale sezon jest długi – nikt po pół roku nie zdobywa mistrzostwa i nikt po pół roku nie spada. Wszystko jest jeszcze do odrobienia.


Na koniec – marzenia. Gdzie chciałbyś kiedyś zagrać?

- Od dziecka marzy mi się Premier League. Bardzo lubię oglądać tę ligę, kibicuję Manchesterowi United. To na pewno kierunek, w którym chciałbym zmierzać w dalszej przyszłości, ale najważniejsze jest dla mnie, jak będę się rozwijał w tej najbliższej. 


W Hiszpanii rozmawiał Woytek.


trening zgrupowanie Mijas Jan Leszczyński Bartosz Kapustka
fot. Woytek / Legionisci.com


Komentarze (11)

+dodaj komentarz
Mateusz z Gór - 7 minut temu, *.orange.pl

W pewnym momencie wydawało się, że dostanie szansę szybciej niż Ziółkowski, no ale urazy plany pokrzyżowały. Wcale mnie nie zdziwi jak będzie jednym z podstawowych trzech środkowych obrońców na wiosnę. 👍

odpowiedz
doctor - 41 minut temu, *.ukpaperrolls.com

TO PISZ PÓKI MOZESZ 😂
MIODUSKI SPRZEDA CIE BYLE GDZIE PRZY PIERWSZEJ OKAZJI I HOOY WYWALA NA TWOJÁ KARIERE.
JESTES KOLEJNYM DO SZYBKIEGO SPIENIEZENIA HEHE.

MIODUSKI TY K

odpowiedz
Emeryt - 12 minut temu, *.play-internet.pl

@doctor: gratuluję wiary w naszą myśl szkoleniową. Ziółkowski na razie nie błyszczy w Romie, ale dostaje szanse za potencjał i to go buduje plus towarzystwo dobrych graczy i szkoleniowców.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 5 minut temu, *.orange.pl

@Emeryt: Ziółkowski dostaje grać od pierwszej minuty w najważniejszych meczach, a to wiele mówi. Roma w XXI wieku to zawsze była większa marka niż drużyna. Tam nigdy nigdy w ostatnich latach równo nie gra, a skoro Ziółkowski gra to musi być po prostu lepszy od kolegów. Bo nie oszukujmy się, kadra Romy jest trochę przeciętna w skali włoskiej ligi.

odpowiedz
Made in real Legia coach onLine - 45 minut temu, *.185.179

Nie daj sie jak wielu przed tobá

W mediach pojawiały się informacje o ewentualnym wypożyczeniu. Pogoń Grodzisk Mazowiecki, ŁKS Łódź?
- Na razie myślę tylko o Legii. Chciałbym tutaj zostać i walczyć o swoje miejsce.
I tak trzymaj nie daj sie wizji prezesa

Walcz mocno i nie pèkaj idź na żywioł trenuj i busuj mase siłe
A sukces 100% Legia

odpowiedz
majusL@legionista.com - 53 minuty temu, *.174.42

Powodzenia chłopaku. 3mam kciuki. Sukcesów!!!

odpowiedz
Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play.pl

Zanim napiszesz to Loczek Cie opchnie do jakiejś turcji za 3melony.

odpowiedz
singspiel - 49 minut temu, *.atman.pl

@Czwarty Pasek Na Dresie: ro byłaby dobra cena

odpowiedz
arsenal - 1 godzinę temu, *.amazonaws.com

No i go lubilem ale teraz
ze chcialby zagrac w MU
przestalem.
Tylko Arsenal

odpowiedz
Peter - 36 minut temu, *.vectranet.pl

@arsenal: Średnio dobrze to o tobie świadczy.

odpowiedz
Emeryt - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Matura i hajda do dobrego klubu na zachodzie wtedy po roku będziesz pań piłkarz.

odpowiedz
