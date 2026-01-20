Wyniki hokeistów Legii

Ostatni weekend przyniósł kolejne spotkania naszych hokeistów. Najmłodsi legioniści udali się na turniej mini hokeja do Łodzi, skąd przywieźli okazały puchar. O ligowe punkty rywalizowali także hokeiści Legii w kat. żaka starszego, juniora i juniora młodszego. Bardzo emocjonujące były spotkania obu juniorskich drużyn z Naprzodem Janów.

MINI HOKEJ

Mini Hokej 1



AH Legia 7-0 ŁKH Łódzki Klub Hokejowy

AH Legia 10-1 Wikingowie UKS Elbląg

AH Legia 10-0 GAS Olivia

AH Legia 9-2 PTH Koziołki Poznań

AH Legia 2-3 Sokoły Toruń



Mini Hokej 2

AH Legia 7-0 ŁKH Łódź

AH Legia 7-2 Wikingowie UKS Elbląg

AH Legia 3-1 GAS Olivia

AH Legia 5-3 PTH Koziołki Poznań

AH Legia 14-2 Sokoły Toruń



Turniej w Łodzi przyniósł fantastyczny występ mini hokeja. Obie drużyny AH Legii zagrały bardzo dojrzale i skutecznie. Super zawody, spore zaangażowanie, także ze strony rodziców. Wygrywaliśmy i dzieci były zadowolone. Nie wyniki są najważniejsze, ale to, że nasza ciężka praca na treningach znajduje odzwierciedlenie w rywalizacji. Rozwijamy się, idziemy do przodu, schodzimy z lodu z uśmiechami na twarzy. Na tym etapie to jest kluczowe. Najważniejsze, by dzieci były usatysfakcjonowane po treningu, meczu, wierzyły w ten proces, który krok po kroku posuwa nas jako grupę sukcesywnie do przodu. Widać już pierwsze wymierne efekty naszej pracy, co pokazał także ten turniej. Jeździmy lepiej na łyżwach w porównaniu do początku sezonu. Jesteśmy lepiej przygotowani fizycznie, coraz lepiej zaczyna grać kij. Uśmiech na twarzy i dobra zabawa budują świetną atmosferę i motywację do ciągłego rozwoju.



ŻAK STARSZY



AH Legia 3-11 PTH Poznań

Bramki: Filip Foltyn (as. Daniel Eysmont), Kajetan Klimas, Daniel Eysmont



AH Legia 4-7 PTH Poznań

Bramki: Daniel Eysmont, Antoni Zdziarski (as.Arsenii Skomarovskii), Julian Kołodziejczyk (as.Tymofii Kornieiev), Antoni Zdziarski (as. Kajetan Klimas)



Mecze z Poznaniem były dla nas kolejnym wartościowym wyzwaniem, z którego jako drużyna ponownie wyciągnęliśmy ważne wnioski. Najistotniejszym z nich jest nawyk ruchu. Zauważamy, że gramy lepiej i czerpiemy większą radość z gry, wkładając w nią odpowiedni wysiłek. Przekłada się to bezpośrednio na kreowanie większej liczby sytuacji bramkowych.

Oczywiście są elementy, które nadal wymagają poprawy, jednak jest to etap, który dopiero przed nami. Kluczowymi aspektami, które chcemy w sobie utrwalać, są ciągły ruch i zaangażowanie. Zależy nam, aby każdy zawodnik na lodzie był postrzegany jako ktoś, kto z uporem walczy o odzyskanie krążka i potrafi się przy nim utrzymać.

W pewnym stopniu udało nam się to zrealizować i sprawdzić w weekendowych meczach, choć była to również cenna lekcja. Wystarczy bowiem moment powrotu do starych nawyków, by dać rywalowi możliwość rozegrania akcji niemal w prezencie. Bardzo budujące dla całej drużyny było to, że w trudnych momentach potrafiliśmy wykorzystać nabyte umiejętności, zmobilizować się i dalej walczyć, pokazując, że ta przeprawa nie będzie łatwa. Przed nami kolejny etap treningowy, który skoryguje naszą pracę i pozwoli zwrócić uwagę na nowe, istotne elementy rozwoju drużyny.



JUNIOR MŁODSZY



AH Legia 4-5 Naprzód Janów

Bramki: Michał Bohynik - 2, Antek Bejnarowicz, Tymon Wiśniewski - po 1



JUNIOR



AH Legia 4-11 (2-1, 0-3, 2-7) Naprzód Janów

Bramki: I.Malchyk (as.S.Chmielewski), I.Malchyk (as.D.Sydorov), Y.Shyshliuk (as.D.Sydorov), J.Opiłowski (as.O.Kućmierz)



Skład: J.Opiłowski, S.Stojek, P.Podrażka, S.Chmielewski, O.Kućmierz, D.Sydorov, I.Malchyk, Y.Seredovych Y., B.Woźniak, J.Opiłowski, M.Krawczyński, S.Laskus, S.Shchrerbatiuk, B.Baj, Y.Syshliuk



AH Legia 4-11 (2-1, 2-5, 0-5) Polonia Bytom

Bramki: S.Shchrerbatiuk (as.I.Malchyk), I.Malchyk (as.D.Sydorov), Y.Sedorovich, G.Kvashin (as.Y.Shyshliuk)



Skład: J.Opiłowski, S.Stojek, P.Podrażka, O.Kućmierz, G.Kvashin, D.Sydorov, I.Malchyk, Y.Seredovych, B.Baj, S.Chmielewski, M.Birulin, S.Shchrerbatiuk, B.Wożniak, Y.Syshliuk, S.Laskus



