Koszykówka

Start Lublin 52-84 Legia Warszawa

fot. Hugollek / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 17. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa pewnie wygrali na wyjeździe ze Startem Lublin 84-52. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 31 stycznia o godzinie 12:30 z Twardymi Piernikami Toruń. 

REKLAMA

PLK: Start Lublin 50-84 Legia Warszawa
Kwarty: 7-21, 13-20, 14-21, 16-22

Start Lublin

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0M. Krasuski17:2000/3 (0%)0/1 (0%)0/2 (0%)401
1J. Tokoto Ii19:4963/9 (33%)3/9 (33%)0/6 (0%)222
2L. O'reilly28:0262/10 (20%)2/7 (28%)0/3 (0%)2/2 (100%)542
5M. Turewicz1:430001
6J. Wright20:1583/11 (27%)3/7 (42%)0/4 (0%)2/2 (100%)302
7B. Pelczar19:2372/3 (66%)1/1 (100%)1/2 (50%)2/2 (100%)213
12Q. Ford29:09124/9 (44%)2/3 (66%)2/6 (33%)2/6 (33%)800
19R. Szymański12:2111/2 (50%)303
21F. Put11:1742/8 (25%)2/6 (33%)0/2 (0%)101
25B. Griffin17:4121/5 (20%)1/4 (25%)0/1 (0%)400
33C. Frankamp22:2541/6 (16%)0/2 (0%)1/4 (25%)1/1 (100%)112
Suma5018/64 (28%)14/40 (35%)4/24 (16%)10/21 (47%)38817

Trener: Wojciech Kamiński

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves24:10103/9 (33%)0/3 (0%)3/6 (50%)1/2 (50%)341
1B. Czapla11:0630/1 (0%)0/1 (0%)3/4 (75%)122
2D. Niedziałkowski3:3300/1 (0%)0/1 (0%)301
3A. Pluta21:5052/7 (28%)1/2 (50%)1/5 (20%)390
5W. Tomaszewski23:4794/8 (50%)4/6 (66%)0/2 (0%)1/1 (100%)924
7D. Brewton Iii22:4073/11 (27%)3/7 (42%)0/4 (0%)1/1 (100%)520
25R. Thompson21:28197/11 (63%)4/6 (66%)3/5 (60%)2/2 (100%)731
32M. Wilczek24:1062/6 (33%)2/4 (50%)0/2 (0%)2/2 (100%)1012
40S. Hunter28:37165/12 (41%)5/9 (55%)0/3 (0%)6/6 (100%)811
42C. Ponsar18:0494/8 (50%)3/5 (60%)1/3 (33%)234
Suma8430/74 (40%)22/43 (51%)8/31 (25%)16/18 (88%)582717

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Jarosław Czeropski
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Paulina Gajdosz, Tomasz Langowski


 


Centrum informacji o koszykarskiej Legii




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

grzesiek - 42 minuty temu, *.centertel.pl

start chyba wczoraj pochlał ze tak zagral. Nowy brewton 0/4 za 3 pkt. No to teraz utwierdzam sie w przekonaniu ze to slabiak.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.