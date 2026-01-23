Start Lublin 52-84 Legia Warszawa

W meczu 17. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa pewnie wygrali na wyjeździe ze Startem Lublin 84-52. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 31 stycznia o godzinie 12:30 z Twardymi Piernikami Toruń.
PLK: Start Lublin 50-84 Legia Warszawa
Kwarty: 7-21, 13-20, 14-21, 16-22
Start Lublin
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|M. Krasuski
|17:20
|0
|0/3 (0%)
|0/1 (0%)
|0/2 (0%)
|4
|0
|1
|1
|J. Tokoto Ii
|19:49
|6
|3/9 (33%)
|3/9 (33%)
|0/6 (0%)
|2
|2
|2
|2
|L. O'reilly
|28:02
|6
|2/10 (20%)
|2/7 (28%)
|0/3 (0%)
|2/2 (100%)
|5
|4
|2
|5
|M. Turewicz
|1:43
|0
|0
|0
|1
|6
|J. Wright
|20:15
|8
|3/11 (27%)
|3/7 (42%)
|0/4 (0%)
|2/2 (100%)
|3
|0
|2
|7
|B. Pelczar
|19:23
|7
|2/3 (66%)
|1/1 (100%)
|1/2 (50%)
|2/2 (100%)
|2
|1
|3
|12
|Q. Ford
|29:09
|12
|4/9 (44%)
|2/3 (66%)
|2/6 (33%)
|2/6 (33%)
|8
|0
|0
|19
|R. Szymański
|12:21
|1
|1/2 (50%)
|3
|0
|3
|21
|F. Put
|11:17
|4
|2/8 (25%)
|2/6 (33%)
|0/2 (0%)
|1
|0
|1
|25
|B. Griffin
|17:41
|2
|1/5 (20%)
|1/4 (25%)
|0/1 (0%)
|4
|0
|0
|33
|C. Frankamp
|22:25
|4
|1/6 (16%)
|0/2 (0%)
|1/4 (25%)
|1/1 (100%)
|1
|1
|2
|Suma
|50
|18/64 (28%)
|14/40 (35%)
|4/24 (16%)
|10/21 (47%)
|38
|8
|17
Trener: Wojciech Kamiński
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|24:10
|10
|3/9 (33%)
|0/3 (0%)
|3/6 (50%)
|1/2 (50%)
|3
|4
|1
|1
|B. Czapla
|11:06
|3
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|3/4 (75%)
|1
|2
|2
|2
|D. Niedziałkowski
|3:33
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|3
|0
|1
|3
|A. Pluta
|21:50
|5
|2/7 (28%)
|1/2 (50%)
|1/5 (20%)
|3
|9
|0
|5
|W. Tomaszewski
|23:47
|9
|4/8 (50%)
|4/6 (66%)
|0/2 (0%)
|1/1 (100%)
|9
|2
|4
|7
|D. Brewton Iii
|22:40
|7
|3/11 (27%)
|3/7 (42%)
|0/4 (0%)
|1/1 (100%)
|5
|2
|0
|25
|R. Thompson
|21:28
|19
|7/11 (63%)
|4/6 (66%)
|3/5 (60%)
|2/2 (100%)
|7
|3
|1
|32
|M. Wilczek
|24:10
|6
|2/6 (33%)
|2/4 (50%)
|0/2 (0%)
|2/2 (100%)
|10
|1
|2
|40
|S. Hunter
|28:37
|16
|5/12 (41%)
|5/9 (55%)
|0/3 (0%)
|6/6 (100%)
|8
|1
|1
|42
|C. Ponsar
|18:04
|9
|4/8 (50%)
|3/5 (60%)
|1/3 (33%)
|2
|3
|4
|Suma
|84
|30/74 (40%)
|22/43 (51%)
|8/31 (25%)
|16/18 (88%)
|58
|27
|17
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Jarosław Czeropski
Sędziowie: Michał Chrakowiecki, Paulina Gajdosz, Tomasz Langowski
Centrum informacji o koszykarskiej Legii