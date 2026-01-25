Wyniki 17. kolejki PLK: Śląsk liderem

17. kolejka Orlen Basket Ligi przyniosła sporo emocji. Już na początek Stal Ostrów Wielkopolski sprawiła niespodziankę pokonując u siebie Arkę Gdynia. W ciekawie zapowiadającym się spotkaniu Trefl Sopot uległ we Wrocławiu, co sprawiło, że Śląsk został samodzielnym liderem. GTK Gliwice uciekło sprzed topora odrabiając straty i wygrywając minimalnie z Anwilem. Legia rozgromiła Start w Lublinie.
Wyniki 17. kolejki:
Stal Ostrów Wielkopolski 84-82 (23-21, 13-21, 25-13, 23-27) Arka Gdynia
King Szczecin 90-82 (18-19, 22-17, 24-23, 26-23) Twarde Pierniki Toruń
Start Lublin 52-84 (7-21, 13-20, 14-21, 18-22) Legia Warszawa
Czarni Słupsk 88-102 (15-25, 22-19, 29-31, 22-27) MKS Dąbrowa Górnicza
GTK Gliwice 87-86 (14-26, 25-22, 21-21, 27-17) Anwil Włocławek
Śląsk Wrocław 96-85 (28-24, 25-15, 18-28, 25-18) Trefl Sopot
Górnik Wałbrzych 82-89 (16-19, 29-14, 13-28, 24-28) Zastal Zielona Góra
Dziki Warszawa 90-85 (17-11, 32-26, 27-17, 14-31) Miasto Szkła Krosno