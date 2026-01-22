Zapowiedź meczu ze Startem Lublin

Z lubelskiej hali Globus mamy niesamowite wspomnienia z czerwca zeszłego roku - to tam legioniści wywalczyli ósmy w historii, a pierwszy od 1969 roku tytuł mistrza Polski. W najbliższy piątek nasz zespół zagra spotkanie rundy rewanżowej z mocno odmienionym Startem. W naszym zespole z kolei będziemy mogli zobaczyć debiut Dominica Brewtona.
Nowy gracz Legii we wtorek wieczorem wylądował na warszawskim lotnisku, podróżując w Włoch. Co najważniejsze, Brewton jest w rytmie meczowym - po raz ostatni w drużynie Udine wystąpił 11 stycznia. Wszyscy wierzymy, że przyjście tego gracza wniesie wiele do gry legionistów, i wpłynie pozytywnie także na pozostałych zawodników obwodowych. W Lublinie Legia niestety nadal będzie musiała sobie radzić bez Tassa i Kolendy, z kolei występ Ojarsa Silinsa ocenić można pół na pół. Łotewski skrzydłowy ostatnio narzeka na uraz, przez co już parokrotnie musiał pauzować - ostatnio po występie z MKS-em i Kingiem, nie zagrał w meczu z Miastem Szkła.
Start grał w obecnym sezonie w europejskich pucharach. Najpierw rywalizował w Bułgarii w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, ale w pierwszej rundzie odpadł z hiszpańską Murcią. Później zaś podopieczni Wojciecha Kamińskiego grali w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Z bilansem 2-4 zajęli trzecie miejsce w gr. A (za Murcią i Bosną Telecom) i nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu rozgrywek. Start sezon 2025/26 rozpoczął bardzo dobrze - od triumfu w turnieju o Superpuchar Polski, który był rozgrywany w naszej hali na Bemowie. W decydującym meczu pokonali Trefla Sopot różnicą pięciu punktów.
W lidze wiodło się im zdecydowanie gorzej. Szczególnie po serii siedmiu porażek poniesionych od końcówki października do połowy grudnia), wiele mówiło się o konieczności zmian w Starcie. Ze zmianą szkoleniowca włącznie. Właściciel klubu był jednak cierpliwy. Zaufał Wojciechowi Kamińskiemu, pozwolił mu dokonać kolejnych roszad w składzie i przyniosło to efekty. Złą passę lublinianie przerwami przed Świętami, zwyciężając w Globusie z Górnikiem Wałbrzych. Później co prawda przegrali jeszcze z GTK, ale po meczu z gliwiczanami wygrali trzy z czterech spotkań. Pokonując m.in. mocne ekipy Arki (+12) i Kinga (+9). W ostatni weekend Start przegrał wyjazdowy mecz z Kingiem różnicą sześciu punktów. Obecnie zespół ma bilans 6-10 i plasuje się na 12. miejscu w ligowej tabeli. Patrząc na to, jak gra ekipa z Lubelszczyzny w ostatnich tygodniach, możemy być pewni, że niebawem srebrny medalista z ostatniego sezonu, wskoczy do najlepszej ósemki Orlen Basket Ligi.
W lubelskim zespole doszło do wielu zmian w składzie. Jako pierwszy odszedł Trevian Tennyson - po zaledwie trzech występach. Po raz ostatni wystąpił w ekipie Startu przeciwko Legii na Bemowie, na samym początku sezonu. W grudniu zaś rozstano się najpierw z silnym skrzydłowym, Tevinem Mackiem, a zaledwie tydzień później swój ostatni mecz w Starcie rozegrał rozgrywający Elijah Hawkins (śr. 14,4 pkt. i 4,3 as.).
W ich miejsce sprowadzono najpierw Liama O'Reilly'ego, który dwa lata wcześniej - kiedy zespół był prowadzony przez Artura Gronka z powodzeniem występował na polskich parkietach. Wówczas był nawet temat sprowadzenia tego gracza do Legii (prowadzonej jeszcze przez W. Kamińskiego), ale ostatecznie O'Reilly dokończył sezon w Lublinie i... Start nie awansował do play-off m.in. przez porażkę z Legią w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego. Trzeba jednak oddać, że sam O'Reilly w tamtym meczu z Legią (zakończonym naszą wygraną 112:92) zdobył aż 34 punkty (11/21 z gry, w tym 6/10 za 3) i zaliczył 5 asyst, a mecz zakończył po 30:35 min. spędzonych na parkiecie, po popełnieniu piątego przewinienia. Obecny sezon rozgrywający rozpoczął we Francji - w Saint-Quentin grał jednak niewiele (12.3 min., 4 pkt.), zaś ostatni sezon spędził na Litwie i Izraelu. Obecnie jest niezwykle ważnym ogniwem drużyny - zdobywa 17,9 pkt. i 4,8 as. oraz notuje 40,6% za 3 pkt. w ciągu 32:18 min. na parkiecie.
Innym obwodowym sprowadzonym przez Start jest Conner Frankamp - zawodnik z występami w Grecji, Turcji i Hiszpanii, który ostatni sezon spędził w Dinamo Bukareszt. W Lublinie szybko wywalczył sobie pozycję w drużynie - gra średnio 28,5 min., zdobywając 11 pkt. i notując 2,7 as. Trzecim wzmocnieniem składu został silny skrzydłowy - Jean-Pierre Tokoto II, ze świetnym CV i występami w klubach EuroCup i BCL. Kilka lat spędził w Izraelu (m.in. Hapoel Tel Awiw), a obecny sezon rozpoczął w niemieckiej Bundeslidze, w Hamburg Towers. Podobnie jak Liam i Conner - wskoczył do składu z marszu i prezentuje się bardzo dobrze (śr. 30,5 min., 16 pkt., 4.8 zb.), często wymuszając przewinienia (śr, 5,5), choć akurat skuteczność z linii rzutów wolnych nie jest jego mocną stroną (zaledwie 40% skuteczności).
Najlepiej w Starcie punktują wspomniani O'Reilly i Tokoto, niewiele mniej punktów zdobywa inny podkoszowy - Jordan Wright (śr. 16 pkt., 4,3 zb.). Ten jednak w przeciwieństwie do Tokoto świetnie rzuca z dystansu - na 40-procentowej skuteczności, równie dobrze wymusza przewinienia i zdecydowanie lepiej egzekwuje rzuty osobiste (78,9%). W strefie podkoszowej swoją rolę ma Quincy Ford (śr. 9,9 pkt., 6,4 zb. w 30,5 min.), który w minionym sezonie występował w Czarnych Słupsk. Na pozycjach 3-4 gra także Bryan Griffin (śr. 7,9 pkt., 4,5 zb. w 19,5 min.), który bardzo rzadko decyduje się na rzuty z dystansu, ale kiedy to robi, z reguły trafia (3/6). Ostatni sezon spędził w tureckiej ekstraklasie, w Yalovej. Zdecydowanie mniejsze role odgrywają w Starcie Polacy, tak jak było przed rokiem. Ich zestaw właściwie nie zmienił się od 12 miesięcy, nie licząc odejścia z klubu Kuby Karolaka, który znaczną część poprzednich rozgrywek nie grał z powodu kontuzji. Wojciech Kamiński stawia na Michała Krasuskiego (śr. 4,2 pkt. w 18 min.), Filipa Puta (śr. 3,4 pkt., 14,5 min.), Bartłomieja Pelczara (śr. 1,9 pkt, 9 min.) oraz Romana Szymańskiego (śr. 7:40 min.).
W ostatnim sezonie Legia ze Startem mierzyła się aż 9 razy. W sezonie zasadniczym legioniści wygrali w Lublinie, z kolei Start wygrał w Warszawie. Bilans ostatnich dziesięciu spotkań to 6 wygranych Legii i 4 Startu. Legioniści w ostatnich latach zdecydowanie lubią grać w Lublinie. Bilans ich dziesięciu ostatnich meczów ze Startem (w tym jednego w PP) w hali Globus to 7 zwycięstw naszej drużyny i 3 porażki.
Bilety na mecz z Legią kosztują 25 złotych (ulgowe) oraz 35 zł (normalne). Na zniżki mogą liczyć posiadacze Lubelskiej Karty Miejskiej. Ponadto w sprzedaży są pakiety rodzinne (2+1/2/3) w cenie 70 złotych - te dostępne są jedynie w kasach biletowych, które będą otwarte w dniu meczu przy wejściu do hali. Lublinianie przygotowali ponadto bezpłatne wejściówki dla tych kibiców, którzy zawitają na mecz z babcią lub dziackiem. Sprzedaż internetowa prowadzona jest TUTAJ.
Mecz rozpocznie się o godzinie 20:15 w hali Globus im. Tomasza Wójtowicza. Bezpośrednią tranamisję będzie można zobaczyć w Polsacie Sport 2.
PGE START LUBLIN
Liczba wygranych/porażek: 6-10
Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-5
Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,3 / 88,3
Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,4%
Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,6%
Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,1%
Średnia skuteczność rzutów za 1: 70,5%
Skład: Liam O'Reilly, Conner Frankamp (rozgrywający), Bartłomiej Pelczar, Wiktor Kępka (rzucający), Quincy Ford, Bryan Michael Griffin, Michał Krasuski, Filip Put, Jean-Pierre Tokoto II, Jordan Cameron Wright (skrzydłowi), Roman Szymański, Michał Turewicz (środkowi)
trener: Wojciech Kamiński, as. Michał Sikora
Najwięcej punktów: Liam O'Reilly 17,9, Jordan Cameron Wright 16,0.
Przewidywana wyjściowa piątka: Liam O'Reilly, Conner Frankamp, Quincy Ford, Jean-Pierre Tokoto II, Roman Szymański.
Wyniki: UCAM Murcia (w, 100:84), Górnik Wałbrzych (w, 66:80), Trefl Sopot (w, 77:82), Legia (w, 90:68), Miasto Szkła (w, 81:82), Twarde Pierniki (d, 90:85), Czarni (w, 98:72), Stal (d, 76:91), Anwil (w, 90:81), Zastal (d, 77:91), Śląsk (d, 91:98), Dziki (d, 76:101), Trefl (d, 84:105), Górnik (d, 85:79), GTK (w, 95:93), Arka (w, 75:87), King (d, 83:74), MKS (d, 81:78), King (w, 81:75).
FIBA Europe Cup: KK Bosna (d, 90:80), Rilski Sportist (w, 95:92), UCAM Murcia (d, 75:102), KK Bosna (w, 79:70), Rilski Sportist (d, 76:73), UCAM Murcia (w, 80:75).
Ostatnie mecze obu drużyn:
03.10.2025 Legia Warszawa 90:68 Start Lublin
22.06.2025 Start Lublin 82:93 Legia Warszawa (finał play-off)
20.06.2025 Legia Warszawa 87:83 Start Lublin (finał play-off)
18.06.2025 Start Lublin 97:82 Legia Warszawa (finał play-off)
16.06.2025 Legia Warszawa 71:77 Start Lublin (finał play-off)
14.06.2025 Legia Warszawa 90:86 Start Lublin (finał play-off)
11.06.2025 Start Lublin 78:84 Legia Warszawa (finał play-off)
09.06.2025 Start Lublin 82:81 Legia Warszawa (finał play-off)
02.02.2025 Legia Warszawa 76:88 Start Lublin
11.10.2024 Start Lublin 78:89 Legia Warszawa
27.04.2024 Start Lublin 92:112 Legia Warszawa
15.02.2024 Start Lublin 83:112 Legia Warszawa (1/4 finału PP, w Sosnowcu)
30.12.2023 Legia Warszawa 75:92 Start Lublin
24.03.2023 Legia Warszawa 108:90 Start Lublin
16.02.2023 Start Lublin 87:86 Legia Warszawa (1/4 finału PP, w Lublinie)
27.11.2022 Start Lublin 76:103 Legia Warszawa
02.03.2022 Start Lublin d. 97:107 Legia Warszawa
07.10.2021 Legia Warszawa 69:60 Start Lublin
26.02.2021 Legia Warszawa 74:72 Start Lublin
31.10.2020 Start Lublin 79:82 Legia Warszawa
LEGIA WARSZAWA
Liczba wygranych/porażek: 12-11
Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 6-5
Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,3 / 80,3
Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,3%
Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,3%
Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,2%
Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,1%
Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)
trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski
Najwięcej punktów: Race Thompson 15,0, Jayvon Graves 13,7, Andrzej Pluta 10,4.
Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Wojciech Tomaszewski, Carl Ponsar, Race Thompson.
Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94).
Termin meczu: piątek, 23 stycznia 2026 roku, g. 20:15
Adres hali: Lublin, ul. Kazimierza Wielkiego 8 (MOSiR Globus)
Ceny biletów: 25 zł (ulgowe) oraz 35 zł (normalne)
Pojemność hali: 4400 miejsc
Transmisja: Polsat Sport 2
Autor: Marcin Bodziachowski