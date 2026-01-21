Raport z Hiszpanii

Obozowe ostatki w Mijas

2026-01-21 | trening zgrupowanie Mijas Arkadiusz Reca Wojciech Urbański - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com

Trwa 11. dzień zgrupowania Legii Warszawa w hiszpańskim Mijas. We wtorek, po poniedziałkowym sparingu z Polissią Żytomierz, zespół miał czas na regenerację. Odbyły się również oprawy ze sztabem szkoleniowym. Trener Marek Papszun kładzie duży nacisk na część teoretyczną, codziennie przekazując zawodnikom swoją wiedzę i wizję gry.  Piłkarze pracują także nad aspektami mentalnymi z trenerem, Pawełem Frelikiem. 

W środowe przedpołudnie "Wojskowi" ponownie stawili się na boisku. Tak jak w poprzednich dniach w treningu nie uczestniczył Paweł Wszołek. Nie pojawili się także Steve Kapuadi (obrzęk na kostce) i Ruben Vinagre. Z kolei trio Kamil Piątkowski, Artur Jędrzejczyk i Ermal Krasniqi przyglądało się poczynaniom kolegów zza bocznej linii. Dla nich to jednak był to tylko prewencyjny odpoczynek przed jutrzejszymi meczami.


 


Do zajęć wrócili natomiast młodzi, których zabrakło na ostatnio ze względów obciążeniowych, czyli Samuel Kovacik i Jakub Żewłakow. Indywidualnie trenował Jean-Pierre Nsame.

W części gierek zespół aktywnie wspomagali członkowie sztabu szkoleniowego, medycznego i organizacyjnego, wcielając się w rolę rywali w gierkach taktycznych.


trening zgrupowanie Mijas Paweł Feliciak Jakub Żewłakow
Główkuje Paweł Feliciak, kierownik drużyny - fot. Woytek / Legionisci.com

Po godzinie trening dobiegł końca - były to jednocześnie ostatnie zajęcia przy hotelu w La Cala Golf Resort. W czwartek mocne zakończenie obozu, czyli dwa mecze kontrolne ze Spartą Praga, z którą pod koniec listopada rywalizowaliśmy w Lidze Konferencji UFEA.


W dotychczasowych sparingach tej zimy piłkarze grali maksymalnie po 45 minut. Wyjątkiem jest Artur Jędrzejczyk, który w starciu z Ukraińcami spędził na murawie cały mecz. Tym razem należy spodziewać się dwóch jedenastek - każda zagra pełne 90 minut. Sytuacja zdrowotna jest nie jest idealna, ale raczej uda się skompletować dwa różne składy. Na ostatnich meczach w Hiszpanii mają pojawić się Marcin Herra.


trening zgrupowanie Mijas Jan Leszczyński Mileta Rajović
Mileta Rajović z golem podczas gierki - fot. Woytek / Legionisci.com

Pierwszy mecz ze Spartą Praga rozpocznie się o godz. 11:00, a drugi o 14:00. 

Z obu przeprowadzimy nasze tekstowe RELACJE L!VE, na które już teraz serdecznie zapraszamy.


W piątek przed godziną 7 rano drużyna wyruszy w drogę powrotną do Warszawy. Ostatni tydzień przed startem rundy wiosennej będzie trenowała w Legia Training Center, adaptując się do kompletnie innych warunków pogodowych od tych, które są w Hiszpanii.


trening zgrupowanie Mijas Antonio Colak Wahan Biczachczjan
fot. Woytek / Legionisci.com


trening zgrupowanie Mijas Jan Leszczyński Bartosz Kapustka
fot. Woytek / Legionisci.com


tagi:
