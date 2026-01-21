Obozowe ostatki w Mijas

Trwa 11. dzień zgrupowania Legii Warszawa w hiszpańskim Mijas. We wtorek, po poniedziałkowym sparingu z Polissią Żytomierz, zespół miał czas na regenerację. Odbyły się również oprawy ze sztabem szkoleniowym. Trener Marek Papszun kładzie duży nacisk na część teoretyczną, codziennie przekazując zawodnikom swoją wiedzę i wizję gry. Piłkarze pracują także nad aspektami mentalnymi z trenerem, Pawełem Frelikiem.
Do zajęć wrócili natomiast młodzi, których zabrakło na ostatnio ze względów obciążeniowych, czyli Samuel Kovacik i Jakub Żewłakow. Indywidualnie trenował Jean-Pierre Nsame.
W części gierek zespół aktywnie wspomagali członkowie sztabu szkoleniowego, medycznego i organizacyjnego, wcielając się w rolę rywali w gierkach taktycznych.
Po godzinie trening dobiegł końca - były to jednocześnie ostatnie zajęcia przy hotelu w La Cala Golf Resort. W czwartek mocne zakończenie obozu, czyli dwa mecze kontrolne ze Spartą Praga, z którą pod koniec listopada rywalizowaliśmy w Lidze Konferencji UFEA.
W dotychczasowych sparingach tej zimy piłkarze grali maksymalnie po 45 minut. Wyjątkiem jest Artur Jędrzejczyk, który w starciu z Ukraińcami spędził na murawie cały mecz. Tym razem należy spodziewać się dwóch jedenastek - każda zagra pełne 90 minut. Sytuacja zdrowotna jest nie jest idealna, ale raczej uda się skompletować dwa różne składy. Na ostatnich meczach w Hiszpanii mają pojawić się Marcin Herra.
Pierwszy mecz ze Spartą Praga rozpocznie się o godz. 11:00, a drugi o 14:00.
Z obu przeprowadzimy nasze tekstowe RELACJE L!VE, na które już teraz serdecznie zapraszamy.
W piątek przed godziną 7 rano drużyna wyruszy w drogę powrotną do Warszawy. Ostatni tydzień przed startem rundy wiosennej będzie trenowała w Legia Training Center, adaptując się do kompletnie innych warunków pogodowych od tych, które są w Hiszpanii.