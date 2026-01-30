19. kolejka Ekstraklasy. Porażka Widzewa

Za nami przerwa zimowa. Na początek 19. kolejki Ekstraklasy Zagłębie niespodziewanie przegrało na własnym stadionie z GKS-em. Mecz Radomiaka z Arką został przełożony z powodu awarii oświetlenia. W sobotę Górnik okazał się lepszy od Piasta. Ciekawie zapowiadające się spotkanie Widzewa z Jagiellonią nieco zawiodło, szczególnie w pierwszej połowie, ale zakończyło się zwycięstwem gości 3-1. Lech zagra z Lechią, która przed zimową przerwą prezentowała się całkiem nieźle.
W niedzielę aktualnie liderująca Wisła Płock sprawdzi formę grającego już bez Marka Papszuna Rakowa. Tego samego dnia Legia pod wodzą nowego trenera podejmie przy Łazienkowskiej Koronę. Na zakończenie kolejki Cracovia pojedzie na bliski wyjazd do Niecieczy.
19. kolejka:
Zagłębie Lubin 0-2 GKS Katowice
Radomiak Radom - Arka Gdynia (przełożony)
Górnik Zabrze 2-1 Piast Gliwice
Widzew Łódź 1-3 Jagiellonia Białystok
godz. 20:15 Lech Poznań - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)
Niedziela, 01.02.
godz. 12:15 Motor Lublin - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)
godz. 14:45 Wisła Płock - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)
godz. 17:30 Legia Warszawa - Korona Kielce (C+ Sport 3 / C+)
Poniedziałek, 02.02.
godz. 19:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)
