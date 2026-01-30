19. kolejka Ekstraklasy

Za nami przerwa zimowa. Piłkarze wznowią rozgrywki Ekstraklasy od 19. kolejki. Na początek Zagłębie podejmie GKS, a Radomiak zagra z Arką. W sobotę czekają nas derby pomiędzy Górnikiem i Piastem. Ciekawie zapowiada się spotkanie Widzewa z Jagiellonią. Lech natomiast zagra z Lechią, która przed zimową przerwą prezentowała się całkiem nieźle.

W niedzielę Bruk-Bet pokonał w Niecieczy aspirującą do mistrzostwa Jagiellonię i zrównał się z Legią punktami. Grający w 10 Lech zremisował z Cracovią, a Raków pokonał GKS Katowice.

Na zakończenie kolejki Wisła zremisowała z Koroną.

W niedzielę aktualnie liderująca Wisła Płock sprawdzi formę grającego już bez Marka Papszuna Rakowa. Tego samego dnia Legia pod wodzą nowego trenera podejmie przy Łazienkowskiej Koronę. Na zakończenie kolejki Cracovia pojedzie na bliski wyjazd do Niecieczy.









19. kolejka:





godz. 18:00 Zagłębie Lubin - GKS Katowice (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)

godz. 20:30 Radomiak Radom - Arka Gdynia (C+ Sport 3 / C+ Sport)





Sobota, 31.01.

godz. 14:45 Górnik Zabrze - Piast Gliwice (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok (C+ Sport 3 / TVP Sport)

godz. 20:15 Lech Poznań - Lechia Gdańsk (C+ Sport 3)





Niedziela, 01.02.

godz. 12:15 Motor Lublin - Pogoń Szczecin (C+ Sport 3)

godz. 14:45 Wisła Płock - Raków Częstochowa (C+ Sport 3)

godz. 17:30 Legia Warszawa - Korona Kielce (C+ Sport 3 / C+)





Poniedziałek, 02.02.

godz. 19:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Cracovia (C+ Sport 3 / C+ Sport 5)





