Żewłakow: Będziemy walczyć o 4 piłkarzy

Dyrektor sportowy Legii Warszawa wypowiedział się dla oficjalnej strony przed meczem ze Spartą Praga na temat transferów. Wyjawił, że numerem 1 na liście transferowej na pozycję bramkarza był wypożyczony z Arsenalu do Werderu Brema Karl Hein.

Urodzony w Estonii bramkarz ma 23 lata i wyceniany jest na ok. 3 mln euro. Ostatecznie jednak do Legii trafił Otto Hindrich. Michał Żewłakow powiedział także, których zawodników z wygasającymi kontraktami chciałby w Legii zatrzymać.









- To jest walka pomiędzy możliwościami Legii a oczekiwaniami zawodników. Zwłaszcza, gdy przedłuża się umowę na 5-6 miesięcy przed jej zakończeniem. Chcielibyśmy przedłużyć kontrakty z tymi zawodnikami, którzy chcą grać w Legii. Mam wrażenie, że czasami mieliśmy do czynienia z tymi, którzy chcieli przedłużyć kontrakt bardziej, żeby w Legii zarabiać niż za Legię umierać. Na dzień dzisiejszy Radovan Pankov, Bartosz Kapustka i Juergen Elitim czy Kacper Tobiasz to są takie nazwiska, o które będziemy walczyć. Będziemy z nimi rozmawiać, ale czy nasze propozycje to będzie to, co zadowoli piłkarzy, to czas pokaże - powiedział Żewłakow.



