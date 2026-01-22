Transfery

Żewłakow: Będziemy walczyć o 4 piłkarzy

Michał Żewłakow i Fredi Bobić - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
źródło: Legia Warszawa

Dyrektor sportowy Legii Warszawa wypowiedział się dla oficjalnej strony przed meczem ze Spartą Praga na temat transferów. Wyjawił, że numerem 1 na liście transferowej na pozycję bramkarza był wypożyczony z Arsenalu do Werderu Brema Karl Hein. 

REKLAMA

Urodzony w Estonii bramkarz ma 23 lata i wyceniany jest na ok. 3 mln euro. Ostatecznie jednak do Legii trafił Otto Hindrich. Michał Żewłakow powiedział także, których zawodników z wygasającymi kontraktami chciałby w Legii zatrzymać. 


 


- To jest walka pomiędzy możliwościami Legii a oczekiwaniami zawodników. Zwłaszcza, gdy przedłuża się umowę na 5-6 miesięcy przed jej zakończeniem. Chcielibyśmy przedłużyć kontrakty z tymi zawodnikami, którzy chcą grać w Legii. Mam wrażenie, że czasami mieliśmy do czynienia z tymi, którzy chcieli przedłużyć kontrakt bardziej, żeby w Legii zarabiać niż za Legię umierać. Na dzień dzisiejszy Radovan Pankov, Bartosz Kapustka i Juergen Elitim czy Kacper Tobiasz to są takie nazwiska, o które będziemy walczyć. Będziemy z nimi rozmawiać, ale czy nasze propozycje to będzie to, co zadowoli piłkarzy, to czas pokaże - powiedział Żewłakow. 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.