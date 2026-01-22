Jakub Żewłakow: Fajnie, że szybko zareagowaliśmy

- Początek meczu był na minus w naszym wykonaniu. Szybko straciliśmy dwie bramki, na co nie możemy sobie pozwalać. Fajnie, że szybko zareagowaliśmy - w 14. minucie strzeliliśmy bramkę kontaktową, a potem szybko wyrównaliśmy. Później udało nam się wyjść na prowadzenie i to najważniejsze - powiedział po remisie w pierwszym meczu kontrolnym ze Spartą Praga pomocnik Legii Warszawa, Jakub Żewłakow.

- Przy mojej bramce otrzymałem podanie od Rafała Augustyniaka. Byłem bardzo skupiony na przyjęciu i udało mi się dobrze opanować piłkę. Uderzyłem po długim słupku lewą nogą i udało się zdobyć gola.





- W drugiej połowie też miałem swoją szansę. Ermal Krasniqi chyba uderzał na bramkę, a ja sytuacyjnie zareagowałem. Nie spodziewałem się tej piłki, spadła do mnie nagle, ale przyjąłem ją, szybko uderzyłem lewą nogą i zabrakło centymetrów.













- Ermal nie mówił nam nic indywidualnego o zawodnikach Sparty przed tym meczem. Składy były pomieszanie, więc pewnie nie wiedział sam, kto będzie grał. Podczas meczu współpracowało mi się z nim jednak bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować.





- Jako drużyna przetrenowaliśmy na tym zgrupowaniu bardzo dużo. Jesteśmy w dobrej formie zarówno fizycznej, jak i sportowej. Personalnie miałem drobny uraz, musiałem opuścić 2-3 dni, ale dobrze, że na ostatni sparing udało się wrócić. Rozegrałem praktycznie pełny mecz, więc fajnie



