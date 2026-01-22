Kapustka: Zrobię wszystko, by Legia była w innym miejscu

Bartosz Kapustka - fot. Woytek / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
Legionisci.com Legionisci.com

- Na pewno zapanowała w naszej drużynie nowa energia po przyjściu trenera Marka Papszuna. Obóz w Hiszpanii był intensywny. Rozegraliśmy cztery sparingi w krótkim czasie. Były to dla nas lekcje, by odnaleźć się w nowym systemie i z nowymi założeniami. Za tydzień wracamy do ligi i musimy dać mocny bodziec do tego, by grać o wyższe cele, niż w pierwszej rundzie - powiedział na podsumowanie zgrupowania w Hiszpanii pomocnik Legii Warszawa, Bartosz Kapustka.

REKLAMA

- Nowe zasady, jak np. ograniczenie używania telefonów, były super. Wbrew pozorom, każdy piłkarz się z tego cieszy. Zauważamy, że spędzamy ze sobą dzięki temu więcej czasu na co dzień.  Dla mnie to żaden problem. Myślę, że każdy, w obecnych czasach, sięga po telefon zbyt często. Do była dobra odskocznia, by być tu i teraz, skupić się na treningach, celach i lepszej komunikacji. Wszystkie zasady wprowadzone przez trenera były na duży plus.


 


Sytuacja kontraktowa

- Wiele razy uśmiechałem się, widząc różne informacje na mój temat podczas okresu zimowego. Te z zainteresowanymi klubami i dotyczące mojej przyszłości w Legii.  Skupiam się na tym, by pracować jak najlepiej i udowadniać swoją wartość na treningach i sparingach. Mam kontrakt z Legią jeszcze przez pół roku i zrobię wszystko, by wypełnić go jak najlepiej. 


- Jestem w tym klubie kawała czasu. Nie jest mi obojętny los Legii Warszawa. Podczas pierwszej rozmowy z trenerem Papszunem powiedziałem, że nawet jeśli mój kontrakt dobiegnie końca, zrobię wszystko, by Legia była na koniec sezonu w innym miejscu.


- Do różnych spekulacji ciężko mi się odnieść, bo było ich mnóstwo.


 




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (5)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

AAA - 4 minuty temu, *.play.pl

Odejdz miernoto grający tylko do tyłu,asekuracyjnie i bez ambicji.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 6 minut temu, *.orange.pl

Jeden z lepszych występów Kapiego. Szkoda, że w plecy, ale to tylko sparing. Przeciwnicy ligowi są dużo słabsi od Bragi, więc liczę przynajmniej na puchary💪
Kiełbachy w górę i golimy👍

odpowiedz
Kryniek76 - 11 minut temu, *.centertel.pl

TY JUŻ pokazałeś połowę czasu w gabinetach lekarskich

odpowiedz
Miętowy - 24 minuty temu, *.t-mobile.pl

Zostań !💪

odpowiedz
Mateusz z Gór - 25 minut temu, *.orange.pl

No jasne, spuścisz ją z ligi. 😂🤣

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.