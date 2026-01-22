Papszun: Było nam ciężko

Marek Papszun - fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Legia Warszawa

- To było wymagające spotkanie, szczególnie pod kątem fizycznym i intensywności przeciwnik wyglądał bardzo dobrze. To był bardzo trudny mecz, ale mogliśmy się pokusić chociaż o jedną bramkę. z przebiegu gry było to dla nas bardzo trudne spotkanie. Każdy zawodnik jest trochę inny, ale globalnie było nam ciężko - powiedział o przegranym 0-1 meczu ze Spartą Praga trener Legii Warszawa, Marek Papszun. 

- Pierwsze spotkanie było bardzo specyficzne, bo po 10 minutach przegrywaliśmy 0-2, a do przerwy mogliśmy prowadzić 5-2. Kapitalne spotkanie do oglądania, z bardzo dużą liczbą sytuacji. To taka kontra do tego drugiego meczu, bo tam była chyba jedna czysta sytuacja, a reszta taka po obwodach pola karnego. Pierwsza połowa była super, odwrócenie wyniku w naszym stylu, fajne tempo, dobra dynamika, nie było tam widać zmęczenia. Ta połowa była taka, jak bym chciał, żebyśmy grali. Pokazaliśmy jakość piłkarską, wyglądaliśmy dobrze jako zespół, byliśmy dobrze zorganizowani we wszystkich fazach, wiedzieliśmy, co chcemy robić w danym momencie. Tego momentami brakowało w drugim meczu, słabo atakowaliśmy przestrzeń, byliśmy słabo skoordynowani, dlatego mieliśmy trudności, a jednocześnie potrafiliśmy się wybronić i stworzyć jakieś sytuacje. To nie jest tak, że ten sparing był fatalny, ale pokazał, że wiele rzeczy musimy jeszcze poprawić. 


 


- Rasza Pankov wypadł wczoraj na treningu, a właściwie po nim i dziś miałem w głowie, żeby tylko nic się więcej nie stało, żeby nikt nie doznał już urazu. To się udało. 




Komentarze (6)

Mateusz z Gór - 3 minuty temu, *.orange.pl

Panie trenerze, o Pankova trzeba dbać jak o diament, bo to będzie filar obrony Legii na lata💪 Chłop niech odpoczywa i wchodzi w kluczowych momentach👍

robochłop - 5 minut temu, *.orange.pl

Najbardziej podobała się mnię urwana transmisja wywiadu pomeczowego z Papszunem...

Kryniek76 - 9 minut temu, *.centertel.pl

Są już pierwsze słodkie bąki i pierwsze usprawiedliwienia

Pablo - 24 minuty temu, *.centertel.pl

Napastnika potrzebujemy "na gwałt"😁😁 Może zdaży się cud i Rajovic wreszcie zacznie strzelać, ale na ten moment jest
padaka na maksa🔴⚪️🟢

Koneser polskiej piłki klubowej - 58 minut temu, *.plus.pl

Co roku wygrzewanie odwłoków w ciepłych krajach po rundzie jesiennej, a później szybka weryfikacja przez Termalici, Górniki Łęczna i inne piłkarskie zadupia

I pamiętajcie LICZY SIĘ TYLKO MISTRZOSTWO 😃 Panie Dariuszu, śmiało wyższe ceny biletów, bo owce i tak przyjdą, trzeba strzyc każdą 😃

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Ten Pankov to największy paralityk jest. Albo kontuzjowany, albo gra z urazem. I tak przez cały kontrakt. 😐

