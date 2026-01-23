Plan przygotowań Legii II

Legia II Warszawa rundę wiosenną rozpocznie na przełomie lutego i marca, wyjazdowym meczem ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Przed startem ligi legioniści rozegrają 6 meczów kontrolnych.
REKLAMA
Już 24 stycznia zmierzą się z Cracovią II Kraków, a następnie z ŁKS-em II Łódź. Kolejne 4 spotkania odbędą się w lutym.
Plan sparingów Legii II:
24.01. Legia II - Cracovia II Kraków
31.01. Legia II - ŁKS Łódź II
07.02. Warta Poznań - Legia II
13.02. Legia II - Pogoń Nowe Skalmierzyce
14.02. Legia II - Zawisza Bydgoszcz
21.02. Legia II - Skra Częstochowa
Po rundzie jesiennej Legia II zajmuje 1. miejsce w tabeli III ligi.
Tabela, wyniki i terminarz III ligi