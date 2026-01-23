Plan przygotowań Legii II

Rezerwy

Legia II Warszawa rundę wiosenną rozpocznie na przełomie lutego i marca, wyjazdowym meczem ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Przed startem ligi legioniści rozegrają 6 meczów kontrolnych. 

Już 24 stycznia zmierzą się z Cracovią II Kraków, a następnie z ŁKS-em II Łódź. Kolejne 4 spotkania odbędą się w lutym. 


 


Plan sparingów Legii II:

24.01. Legia II - Cracovia II Kraków

31.01. Legia II - ŁKS Łódź II

07.02. Warta Poznań - Legia II

13.02. Legia II - Pogoń Nowe Skalmierzyce

14.02. Legia II - Zawisza Bydgoszcz

21.02. Legia II - Skra Częstochowa


Po rundzie jesiennej Legia II zajmuje 1. miejsce w tabeli III ligi. 


Tabela, wyniki i terminarz III ligi




