Rezerwy

Sparing: Legia II Warszawa 2-1 Cracovia II Kraków

fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
źródło: legionisci.com

W pierwszym meczu sparingowym podczas przygotowań do rundy wiosennej Legia II Warszawa wygrała z Cracovią II Kraków 2-1. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. 

Za tydzień zmierzą się w LTC z ŁKS-em II Łódź. 


W 32. minucie Samuel Sarudi otrzymał podanie od White'a, uprzedził obrońcę w polu karnym i oddał strzał z 7. metra. W 78. minucie Wiktor Dej wyrównał uderzeniem zza pola karnego, natomiast w doliczonym czasie Cyprian Pchełka był faulowany, a następnie sam skutecznie egzekwował rzut wolny. 


 


Sparing: Legia II Warszawa 2-1 (1-0) Cracovia II Kraków

1-0 - 32' Samuel Sarudi

1-1 - 78' Wiktor Dej

2-1 - 90+1' Cyprian Pchełka


Legia II (1. połowa): Jan Bienduga - Jeremiah White, Karol Kosiorek, Adam Mesjasz, Filip Jania - Samuel Sarudi, Mateusz Możdżeń, Aleksander Wyganowski - Szymon Piasta, Adam Ryczkowski, Dawid Kiedrowicz

Legia II (2. połowa): Jan Bienduga - Bartosz Korżyński (84' Szymon Chojecki), Rafał Boczoń, Patryk Konik, Mateusz Lauryn - Szymon Piasta (61' Aleksander Wyganowski), Maciej Saletra, zawodnik testowany - Erik Mikanowicz, Przemysław Mizera, Cyprian Pchełka




tagi:
