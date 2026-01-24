Fundamenty pod odbudowę. Podsumowanie przygotowań Legii do wiosny

Zgrupowanie Legii w Hiszpanii było pierwszym pełnym etapem wdrażania metod Marka Papszuna. Już po kilkunastu dniach widać, że stołeczny zespół funkcjonuje według innych zasad niż jeszcze kilka tygodni temu. Zmieniła się organizacja dnia, struktura treningów, komunikacja wewnątrz drużyny i sposób pracy nad taktyką. Wspólnym mianownikiem wszystkiego jest jedno słowo: intensywność. Ale jeszcze wiele jest do zrobienia.

Sztab - struktura i odpowiedzialność

od pierwszego dnia wprowadził jasne zasady funkcjonowania drużyny: ograniczenie używania telefonów, większy nacisk na wspólne spędzanie czasu, integrację i komunikację. Pierwszym i podstawowym językiem w szatni jest język polski. W Legii od lat panowało przyzwolenie na posługiwanie się językiem angielskim. Papszun wszystkie swoje uwagi wypowiada po polsku, ewentualnie sztabowcy pomagają tym którzy nie rozumieją. Miejmy nadzieję, że przyniesie to efekt w postaci nauki języka polskiego przez obcokrajowców, bo w Legii było to mocno zaniedbane przez ostatnie sezony.









Sztab pracuje w jasno zdefiniowanej strukturze, a każdy jego członek ponosi odpowiedzialność za konkretny obszar. Asystenci regularnie raportują formę i postępy poszczególnych zawodników. Ważną rolę odgrywa trener mentalny, Paweł Frelik, który z Papszunem pracuje od lat. Wnioski są wyciągane z każdego aspektu funkcjonowania zespołu. Odbywały się treningi mentalne, oraz różne formy rywalizacji i zabawy, które miały budować więzi w szatni. Z tego wszystkiego na bieżąco wyciągane są wnioski.





Teoria, trening, analiza

Kontuzje i zarządzanie obciążeniami

Sztab szkoleniowy od początku postawił na połączenie teorii z praktyką. Odprawy odbywały się praktycznie codziennie – przed treningami, po sparingach, a także w formie dłuższych analiz wideo. Zawodnikom dokładnie tłumaczono założenia systemu, role w poszczególnych fazach gry i powody, dla których wykonują konkretne ćwiczenia.Na boisku tempo było wysokie, a przerwy ograniczone do minimum. Cały sztab miał ściśle podzielone zadania, by trening przebiegał płynnie. Do niektórych gier i ćwiczeń włączani byli nawet fizjoterapeuci czy pracownicy odpowiadający za organizację.Zajęcia poprzedzała krótka, ale intensywna aktywacja siłowa pod specjalnym namiotem, a dopiero później drużyna wychodziła na murawę. Tam dominowała praca nad organizacją gry, pressingiem, reakcją po stracie, stałymi fragmentami i schematami rozegrania. Marek Papszun najczęściej obserwował trening z boku, ale regularnie wkraczał na boisko, gdy coś odbiegało od założeń.Jeżeli ktoś liczył na to, że zobaczymy jak Marek Papszun daje wycisk piłkarzom podobny do tego, jaki kilka lat temu widzieliśmy zaczy, to mocno się pomylił. Nie ma co ukrywać, że liczba jednostek treningowych na boisku i czas ich trwania był mniejszy niż widzieliśmy w ostatnich latach. Czy to lepiej czy gorzej? Nie da się teraz tego ocenić, to zadanie dla specjalistów, którzy później będą z tego rozliczani.





Jednocześnie u zawodników pojawiały się urazy. Przez większość zgrupowania nie ćwiczył Ruben Vinagre, potem wypadli Paweł Wszołek i Steve Kapuadi. Gabriel Kobylak musiał wrócić do Warszawy na rehabilitację. Jean-Pierre Nsame pracuje indywidualnie po poważnej kontuzji i jego realny powrót do gry spodziewany jest dopiero drugiej połowie rundy. Sztab bardzo mocno monitorował obciążenia, często prewencyjnie wycofując zawodników z części zajęć. To oznacza, że lekko raczej nie było. Tej wersji trzyma się także sztab szkoleniowy.





Kadra Legii - wiosna 2026





Rywalizacja w bramce

Legia postanowiła wzmocnić rywalizację w bramce. Wynika to nie tylko z tego, że sztab chce większej jakości w bramce (a chce), ale także tego, że nie jest jasna przyszłość, któremu do końca kontraktu pozostało niecałe pół roku. Przyjściemoże okazać się ciekawym ruchem, ale niekoniecznie od razu. Tobiasz prezentował się solidnie w sparingach (1 stracony gol na 5 występów), nowy golkiper imponuje refleksem i grą na linii, natomiast musi poprawić udział w rozegraniu od tyłu – to element, na który sztab kładzie duży nacisk. Nie popisał się w sparingu ze Spartą Praga, gdy podał piłkę prosto pod nogi rywala, co skutkowało stratą bramki. W tym momencie „jedynką” pozostaje Tobiasz.uczestniczyli we wszystkich treningach, ale nie mają w żadnych szans na grę w pierwszej drużynie.





fot. Woytek / Legionisci.com

Defensywa jako fundament odbudowy

Największy postęp widoczny jest w defensywie. Legia broni dziś jako zespół – z mniejszą liczbą błędów indywidualnych, lepszym ustawieniem i szybszą reakcją po stracie. Rywale w sparingach rzadziej dochodzili do czystych sytuacji, a linia obrony funkcjonowała znacznie bardziej kompaktowo.





W defensywie najważniejsze role mają pełnić Kamil Piątkowski, Radovan Pankov i Steve Kapuadi. Z dobrej strony zaprezentował się Jan Leszczyński. Nie ma co zakładać, że 18-latek będzie pierwszym wyborem Papszuna, jego zadaniem jest rozwijać się z dnia na dzień, tak jak to było w przypadku Jana Ziółkowskiego. Potencjał jest, ciężka praca i chłodna głowa prędzej czy później powinny dać efekt.





Najwięcej minut ze wszystkich podczas przygotowań rozegrał najstarszy w drużynie Artur Jędrzejczyk (315 minut). W jego wypadku jednak trzeba brać pod uwagę aspekty zdrowotne – trudno przypuszczać by mógł w każdym meczu mógł pomóc na boisku.





Na wahadłach najwięcej szans na grę będą prawdopodobnie mieli Paweł Wszołek i Ruben Vinagre. Swoje notowania poprawił Petar Stojanović, który będzie zmiennikiem „Wszoły”. Na drugim biegunie jest Kacper Chodyna – tutaj nie widać zmiany względem tego co oglądaliśmy jesienią. Po lewej stronie Vinagre wygryźć będzie próbował Arkadiusz Reca, ale póki co jego postawa nie zachwyca. Trzeci w kolejce jest Patryk Kun.







fot. Woytek / Legionisci.com

Kreacja jest, skuteczności brak

W ofensywie sytuacja jest bardziej złożona. Sytuacje są kreowane, pojawiają się nowe rozwiązania w ataku pozycyjnym i przy stałych fragmentach, ale problemem pozostaje skuteczność. Trenerzy dużo czasu poświęcają wykończeniu akcji, jednak na razie brakuje regularnych trafień napastników – zarówno w sparingach jak i na treningach. Trenerzy wierzą w, ale równocześnie głośno mówi się o potrzebie wzmocnienia tej pozycji - zwłaszcza jeśli Legia będzie chciała czasem grać systemem z dwoma napastnikami. Niestety na razie nic nie wskazuje na to, by nowy napastnik szybko dołączył do drużyny. W Legii raczej oczekują odejścia 2-3 piłkarzy, by zwolniło się miejsce w budżecie.





Środek pola jest najliczniej obsadzoną formacją zespołu. Na ten moment zawodnikami pierwszego wyboru są Juergen Elitim i Bartosz Kapustka, choć na pewno trener będzie korzystał również z Damiana Szymańskiego i Rafała Augustyniaka (obaj mogą grać jako jeden ze stoperów). Nogi nigdy nie odstawia także Henrique Arreiol.





Marek Papszn, Artur Węska, Inaki Astiz, Łukasz Cebula - fot. Woytek / Legionisci.com





Jedynym przegranym zgrupowania jest Claude Goncalves. Decyzja Marka Papszuna jest jasna – Portugalczyk może szukać sobie nowego klubu. W sparingach zagrał w sumie tylko 27 minut – najmniej ze wszystkich.





Bardzo dobre recenzje zbiera Kacper Urbański, który od początku przygotowań pokazuje jakość, a potwierdził to dwoma golami. Nietuzinkowy potencjał pokazał Jakub Żewłakow – w nadchodzącej rundzie powinien zbierać kolejne minuty. Samuel Kovacik dzielnie walczył by się pokazać w „jedynce” po udanej rundzie jesiennej w rezerwach. W pewnym momencie dużo większe obciążenia dały o sobie znać i musiał kilka dni odpocząć (podobnie jak Żewłakow).





O miejsce jednej z dziesiątek walczą Wahan Biczachczjan, Ermal Krasniqi, Wojciech Urbański. Wydaje się, że najbliżej gry jest Ormianin.







Wyniki sparingów

9.01. Legia 3-2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki

12.01. Legia 1-1 Puskas Akademia FC

16.01. Legia 1-0 Sigma Ołomuniec

19.01. Legia 0-0 Polissia Żytomierz

22.01. Legia 3-3 Sparta Praga

22.01. Legia 0-1 Sparta Praga





Sparingowa "kanadyjka"

Piłkarz gole asysty suma mecze minuty gol/asysta na min. Jakub Żewłakow 2 0 2 3 141 71 Kacper Urbański 2 0 2 5 270 135 Rafał Augustyniak 1 1 2 5 270 135 Radovan Pankov 1 0 1 4 180 180 Ermal Krasniqi 1 0 1 5 256 256 Antonio Čolak 1 0 1 5 270 270 Ruben Vinagre 0 1 1 2 77 77 Samuel Kováčik 0 1 1 4 131 131 Kacper Chodyna 0 1 1 5 241 241 Juergen Elitim 0 1 1 5 254 254 Henrique Arreiol 0 1 1 5 269 269 Damian Szymański 0 1 1 5 270 270

Kto grał najwięcej?

Piłkarz Kadra meczowa Mecze Wyjściowa "11" Minuty % rozegranych Artur Jędrzejczyk 5 5 3 315 58.3% Kacper Urbański 5 5 4 270 50% Kacper Tobiasz 5 5 4 270 50% Kamil Piątkowski 5 5 4 270 50% Arkadiusz Reca 5 5 4 270 50% Mileta Rajović 5 5 4 270 50% Damian Szymański 5 5 3 270 50% Jan Leszczyński 6 5 2 270 50% Rafał Augustyniak 5 5 2 270 50% Antonio Čolak 5 5 2 270 50% Patryk Kun 6 5 1 270 50% Henrique Arreiol 6 5 1 269 49.8% Ermal Krasniqi 5 5 2 256 47.4% Juergen Elitim 5 5 4 254 47% Kacper Chodyna 6 5 1 241 44.6% Petar Stojanović 5 5 2 238 44.1% Bartosz Kapustka 5 4 4 225 41.7% Wahan Biczachczjan 4 4 4 225 41.7% Wojciech Urbański 4 4 2 225 41.7% Radovan Pankov 4 4 4 180 33.3% Otto Hindrich 3 3 1 180 33.3% Jakub Żewłakow 4 3 1 141 26.1% Samuel Kováčik 4 4 1 131 24.3% Paweł Wszołek 3 3 3 119 22% Gabriel Kobylak 2 2 1 84 15.6% Ruben Vinagre 2 2 1 77 14.3% Steve Kapuadi 1 1 1 45 8.3% Claude Goncalves 4 2 0 27 5% Wojciech Banasik 2 1 0 6 1.1% Jan Bienduga 1 0 0 0 0%





Żółte kartki

Artur Jędrzejczyk - 3

Patryk Kun - 2

Petar Stojanović - 1

Kacper Chodyna - 1

Wojciech Urbański -1



Czerwone kartki

Ermal Krasinqi - 1





Przebudowa będzie trwać

Legia weszła w okres intensywnej przebudowy – sportowej i mentalnej. Fundamenty zostały położone: dyscyplina, organizacja, taktyka i odpowiedzialność. Ostatecznym sprawdzianem będą jednak nie sparingi, a mecze ligowe. Pierwszy test już 1 lutego przy Łazienkowskiej. Dopiero wtedy okaże się, na ile zimowy „reset” pod wodzą Marka Papszuna przełoży się na realne punkty i wyjście z kryzysu. Wszyscy podkreślają, że początek będzie bardzo ważny.