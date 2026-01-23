Piłka nożna kobiet

Agnieszka Garbowska nową zawodniczką Legii

2026-01-23 | Agnieszka Grabowska - fot. Janusz Partyka/ Legia Ladies
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Nową zawodniczką Legionistek Warszawa została skrzydłowa, Agnieszka Garbowska, która ostatnio występowała w ekstraligowych Stomilankach Olsztyn. Wcześniej Garbowska występowała przez trzy lata w Pogoni Szczecin. 

REKLAMA

W sezonie 2023/24 w barwach Pogoni wywalczyła mistrzostwo Polski, rok później zdobyła brązowy medal MP oraz awansowała z Pogonią do finału Pucharu Polski. W barwach "Portowców", zaliczyła także dwa występy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzyń. Zawodniczka występuje na pozycji skrzydłowej.


Agnieszka Grabowska
fot. Janusz Partyka/Legia Ladies


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Hawk Tuah - 25.01.2026 / 06:05, *.centertel.pl

Powinna być lepsza niż Krasniqi, Weisschaupt czy Stojanović, także mamy pierwsze wzmocnienie tej zimy.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.