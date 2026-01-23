Agnieszka Grabowska nową zawodniczką Legii

Nową zawodniczką Legionistek Warszawa została skrzydłowa, Agnieszka Grabowska, która ostatnio występowała w ekstraligowych Stomilankach Olsztyn. Wcześniej Grabowska występowała przez trzy lata w Pogoni Szczecin.
REKLAMA
W sezonie 2023/24 w barwach Pogoni wywalczyła mistrzostwo Polski, rok później zdobyła brązowy medal MP oraz awansowała z Pogonią do finału Pucharu Polski. W barwach "Portowców", zaliczyła także dwa występy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzyń. Zawodniczka występuje na pozycji skrzydłowej.