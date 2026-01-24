Koszykówka

Debiut Dominica Brewtona w Legii

Dominic Brewton - fot. Marcin Gacoń/Legiakosz.com
Bodziach
źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Dominic Brewton, były zawodnik Apu Udine, w piątkowym meczu ze Startem w Lublinie, zadebiutował w barwach koszykarskiej Legii. Zawodnik przyleciał do Warszawy we wtorek wieczorem, z drużyną przygotowywał się od środy i w meczu w hali Globus miał okazję zagrać przez 22:47 min. 

Nowy obwodowy naszego klubu początkowo miał problem z wstrzeleniem się. Spudłował pierwszych 6 rzutów z gry. Ostatecznie zakończył spotkanie z dorobkiem siedmiu punktów (3/11 z gry). Dominic, grający w opasce na czole, dołożył do tego 5 zbiórek, 2 asysty i dwa wymuszone przwinienia. Z nim na parkiecie nasz zespół miał bilans +10. 

Jego pierwszy mecz przed warszawską publicznością będzie miał miejsce w sobotę, 31 stycznia przeciwko Twardym Piernikom Toruń.




