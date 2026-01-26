CLJ: Wyniki legionistów w turnieju na Ochocie

Od piątku do niedzieli, w hali warszawskiego LO LXIX, przy ul. Skarżyńskiego 8 rozgrywany był turniej Centralnej Ligi Juniorów (do lat 17), z udziałem koszykarskiej Legii. Podopieczni Kamila Czosnowskiego przegrali trzykrotnie - z Treflem (74-92), Astorią (58-82) oraz SMS-em Władysławowo (56-87). Nasz zespół ma obecnie bilans 1-8.

23.01.2026: CLJ: Energa Trefl 1LO Sopot 92-74 (25-20, 17-14, 30-16, 20-24) Profbud Legia Warszawa

Trefl: Alex Pietrzak 23 (3), Oliwier Szmyciński 15, Michał Dutkiewicz 13 (4), Jolan Szmidt 9, Patryk Borkowski 9, Fabian Syrzycki 7 (1), Maksymilian Kozłowski 6, Szymon Filipczyński 4, Filip Burger 2, Kacper Dzierżak 2, Lenn Feistel 2, Konstanty Cubala 0.

trener: Kyle Moon, as. Jakub Wąsowski



Profbud Legia: Michał Paciorek 14 (2), Szymon Pyra 11 (1), Maksymilian O. Emmanuel 10, Jakub Gołas 9 (1), Bartosz Ostas 6 (1), Wiktor Frużyński 6, Maciej Bołtuć 6, Piotr Sawicki 6, Miłosz Tomaszewski 3 (1), Adam Cegiełka 3 (1), Filip Bella 0, Tobiasz Fedor 0.

trener: Kamil Czosnowski



Sędziowie: Robert Włodarczyk, Marek Ulewiński ; Komisarz: Katarzyna Zuchowicz



24.01.2026: Enea Apro Astoria Bydgoszcz 82-58 (16-23, 29-15, 18-5, 19-15) Profbud Legia Warszawa

Astoria: Łukasz Borkowski 25 (2), Dorian Kubiak 12, Dominik Makarewicz 12, Filip Archacki 11, Szymon Napiórkowski 8, Jakub Olszewski 8, Alex Porzuczek 2, Tymoteusz Maliszewski 2, Filip Gaca 2, Paweł Płoszyński 0, Kamil Kurowski 0.

trener: Filip Czyżnielewski, as. Hubert Matusiak



Profbud Legia: Maksymilian O. Emmanuel 21 (1), Jakub Gołas 10 (2), Michał Paciorek 7 (1), Piotr Sawicki 6 (2), Szymon Pyra 4, Bartosz Ostas 3, Maciej Bołtuć 3, Wiktor Frużyński 2, Adam Cegiełka 2, Filip Bella 0, Jakub Reczyński 0, Miłosz Tomaszewski 0.

trener: Kamil Czosnowski



Sędziowie: Marcin Bieńkowski, Aleksandra Proc ; Komisarz: Katarzyna Zuchowicz



25.01.2026: Profbud Legia Warszawa 56-87 (8-21, 13-23, 22-25, 13-18) SMS PZKosz Władysławowo

Profbud Legia: Wiktor Frużyński 15 (3), Maciej Bołtuć 11, Maksymilian O. Emmanuel 9, Bartosz Ostas 6 (1), Adam Cegiełka 5 (1), Michał Paciorek 5 (1), Piotr Sawicki 3 (1), Szymon Pyra 2, Jakub Gołas 0, Jakub Reczyński 0, Tobiasz Fedor 0, Filip Bella 0.

trener: Kamil Czosnowski



SMS: Alan Grudziński 14 (2), Olaf Wolszczak 13 (1), Filip Gajos 11 (2), Kacper Mącik 11 (1), Antoni Musiałek 8 (1), Filip Mącik 6, Gabriel Grzejszczyk 6 (2), Jan Szostak 6, Aleksander Płonka 4, Kacper Jasiński 4, Patryk Karasiak 2, Jędrzej Szagdaj 2.

trener: Daniel Rybkiewicz



Sędziowie: Andrzej Malinowski, Bartłomiej Bielski ; Komisarz: Katarzyna Zuchowicz





Aktualna tabela CLJ:

1. Basket Poznań 8-1

2. WKK Wrocław 8-1

3. Śląsk Wrocław 7-2

4. Akademia Młodych Dzików Ochota 6-3

5. Akademia Koszykówki Komorów 5-4

6. Trefl 1LO Sopot 5-4

7. SKM Zastal Zielona Góra 5-4

8. Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4-5

9. SMS PZKosz Władysławowo 3-6

10. Astoria Bydgoszcz 1-8

11. Profbud Legia Warszawa 1-8

12. Spójnia ZS 2 Stargard 1-8



