Leslie w Noteci, Skelin trenerem Czarnych

Nowym zawodnikiem I-ligowej Noteci Inowrocław został 35-letni, były zawodnik Legii Warszawa - Travis Leslie. Amerykanin podpisał na razie 30-dniowy kontrakt w związku z urazem Dylana Frye'a, z możliwością przedłużenia do końca rozgrywek.

Leslie to były zawodnik NBA (10 występów), który w sezonie 2022/23 grał w Legii. Później miał bardzo długą przerwę. W minionym sezonie zagrał 5 meczów w Meksyku (Astros de Jalisco), ale miały one miejsce we wrześniu 2024 roku. W Noteci zadebiutował po dwuletniej przerwie, w przegranym po rzucie w ostatniej sekundzie, meczu z Żubrami Białystok.



Z kolei były trener koszykarskiej Legii, Ivica Skelin, który w minionych rozgrywkach prowadził nasz zespół do turnieju Pucharu Polski włącznie, ma wrócić na ławkę trenerską w Orlen Basket Lidze. Skelin podpisze kontrakt z Czarnymi Słupsk, gdzie zastąpi zwolnionego Robertsa Stelmahersa. W obecnym sezonie Skelin był asystentem we włoskim Trapani. Legia zagra mecz w Słupsku 8 lutego.



