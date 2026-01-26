Terminarz półfinałów PP U-19

W najbliższy weekend w hali na Bemowie rozegrany zostanie turniej półfinałowy Młodzieżowego Pucharu Polski do lat 19. Podopieczni Michała Spychały zagrają kolejno ze Śląskiem (piątek, g. 20:00), gdańską Akademią Gortata (sobota, g. 19:30) oraz GTK Gliwice (niedziela, g. 14:00). Wstęp wolny, zapraszamy.
Półfinał Młodzieżowego Pucharu Polski w kosza (OSiR Bemowo):
30.01 g. 20:00 Profbud Legia Warszawa - Śląsk Wrocław
31.01 g. 19:30 Profbud Legia Warszawa - Akademia Gortata Gdańsk
01.02 g. 14:00 Profbud Legia Warszawa - GTK Gliwice