UEFA ukarała Samuela Kovacika

Samuel Kovacik - fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
W obecnym sezonie drużyna Legii Warszawa U-19 świetnie sobie radzi w Lidze Młodzieżowej UEFA.  Do tej pory młodzi legioniści wyeliminowali Fiorentinę i PAOK Saloniki. Za nieco ponad tydzień czeka ich rywalizacja z Ajaxem.

Tymczasem Komisja Dyscyplinarna UEFA nałożyła na Samuela Kovacika karę jednego meczu zawieszenia za prowokowanie kibiców PAOK-u Saloniki podczas meczu 3. rundy Ligi Młodzieżowej, który legioniści wygrali 2-1.


 


Na szczęście kara została orzeczona w zawieszeniu na jeden rok, więc 18-letni Słowak będzie mógł wystąpić w nadchodzącym meczu przeciwko Holendrom.


Mecz Legia Warszawa - AFC Ajax odbędzie się 4 lutego o godz. 14:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3.




Mateusz z Gór - 29 minut temu, *.orange.pl

Czy ta kara go ruszy? Pewnie nie.

W nocy w finale konferencji NFL jeden z zawodników dopuścił się prowokacji, która została ukarana w taki sposób, że obróciła przebieg meczu i do końca trzeba było drzeć o wynik, a sam zawodnik na kolanach ze złożonymi rękoma do pacierzu spędził ostatnie akcje meczu. Ale w amerykańskim futbolu nie ma miejsca na wybryki, a w naszej piłce kary nic nie znaczą, jak ta właśnie.

Matt - 46 minut temu, *.orange.pl

Nie śledzę legijnych wydarzeń jak za dzieciaka i wiadomość o niezłych poczynaniach U-19 mocno mnie ucieszyła. Wreszcie może uda się mieć swój głodny, ambitny narybek, a nie ściągać masowo obcokrajowców, którzy chcą się odbudować po odbiciu się od zachodniej ligi.

