UEFA ukarała Samuela Kovacika

W obecnym sezonie drużyna Legii Warszawa U-19 świetnie sobie radzi w Lidze Młodzieżowej UEFA. Do tej pory młodzi legioniści wyeliminowali Fiorentinę i PAOK Saloniki. Za nieco ponad tydzień czeka ich rywalizacja z Ajaxem.

Tymczasem Komisja Dyscyplinarna UEFA nałożyła na Samuela Kovacika karę jednego meczu zawieszenia za prowokowanie kibiców PAOK-u Saloniki podczas meczu 3. rundy Ligi Młodzieżowej, który legioniści wygrali 2-1.













Na szczęście kara została orzeczona w zawieszeniu na jeden rok, więc 18-letni Słowak będzie mógł wystąpić w nadchodzącym meczu przeciwko Holendrom.





Mecz Legia Warszawa - AFC Ajax odbędzie się 4 lutego o godz. 14:00 na stadionie przy Łazienkowskiej 3.



