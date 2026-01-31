Koszykówka

Legia Warszawa 82-81 Twarde Pierniki Toruń

Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń - fot. Maciek Gronau
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu 18. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali z Twardymi Piernikami Toruń 82-81. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 8 lutego o godz. 17:30 z Czarnymi Słupsk. 

REKLAMA

PLK: Legia Warszawa 82-81  Twarde Pierniki Toruń
Kwarty: 16-16, 25-28, 18-23, 23-14


 

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves27:45105/12 (41%)5/7 (71%)0/5 (0%)552
1B. Czapla0:000000
3A. Pluta37:45166/17 (35%)3/6 (50%)3/11 (27%)1/1 (100%)231
5W. Tomaszewski15:2194/8 (50%)3/4 (75%)1/4 (25%)0/1 (0%)401
7D. Brewton Iii22:2083/12 (25%)3/9 (33%)0/3 (0%)2/5 (40%)672
23M. Kolenda7:2221/4 (25%)1/2 (50%)0/2 (0%)102
25R. Thompson23:49145/10 (50%)4/7 (57%)1/3 (33%)3/3 (100%)524
32M. Wilczek13:5572/4 (50%)1/2 (50%)1/2 (50%)2/2 (100%)100
40S. Hunter19:5263/5 (60%)3/5 (60%)713
42C. Ponsar31:51105/13 (38%)5/9 (55%)0/4 (0%)842
Suma8234/85 (40%)28/51 (54%)6/34 (17%)8/12 (66%)432217

Trener: Heiko Rannula

Twarde Pierniki Toruń

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0A. Smith27:55104/4 (100%)3/3 (100%)1/1 (100%)1/2 (50%)222
2T. Persons30:50176/12 (50%)5/7 (71%)1/5 (20%)4/4 (100%)383
3N. Thomasson29:55115/10 (50%)4/6 (66%)1/4 (25%)210
4M. Szlachetka15:4931/3 (33%)1/2 (50%)0/1 (0%)1/1 (100%)211
7A. Brenk15:2952/2 (100%)1/1 (100%)1/1 (100%)233
8M. Kenig 0:000000
11A. Langović27:5263/4 (75%)3/3 (100%)0/1 (0%)603
12A. Kunc24:4663/10 (30%)3/7 (42%)0/3 (0%)603
27H. Prokopowicz0:000000
77D. Kulig27:24237/11 (63%)6/8 (75%)1/3 (33%)8/9 (88%)922
Suma8131/56 (55%)26/37 (70%)5/19 (26%)14/16 (87%)351717

Trener: Srdjan Subotić

Komisarz: Wojciech Imiołek
Sędziowie: Marcin Kowalski, Bogna Podkowińska, Michał Kuzia


Centrum informacji o koszykarskiej Legii


koszykówka Legia Warszawa Twarde Pierniki Toruń mistrz Polski
fot. Maciek Gronau

koszykówka Legia Warszawa Twarde Pierniki Toruń
fot. Maciek Gronau


koszykówka Legia Warszawa Twarde Pierniki Toruń
fot. Maciek Gronau



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

grzesiek - 23 minuty temu, *.centertel.pl

tym razem do nas sie usmiechnelo szczescie i wygralismy praktycznie przegrany mecz. Na plus Pluta ktory wyraznie odzyl po kontuzji, graves tez na duzy plus, jego rzuty za 3 pkt w pierwszej polowie doslownie milimetrow brakowalo a mysle ze chociaz z 2 z 5 by wpadlo a tak niestety ...0/5 . Co do nowego widziałem go dziś pierwszy raz. Jakoś tam gra. Całkiem niezle ustawia sie w obronie, całkiem sporo widzi na parkiecie, ....ale rzuty narazie słabizna. Celność wyjątkowo słaba. Co do podkoszowych to widzialbym u nas kogoś w stylu kuliga tylko dużo młodszego. Chociaż tass zrobi robote jak wroci. Ogólnie drużyna narazie za dobrze nie gra, jakby formy nie było i skład niepełny Nie ma tze pier***cia.

odpowiedz
Remino - 48 minut temu, *.orange.pl

Horror, ale happy endem.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.