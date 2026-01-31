W meczu 18. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali z Twardymi Piernikami Toruń 82-81. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 8 lutego o godz. 17:30 z Czarnymi Słupsk.
PLK: Legia Warszawa 82-81 Twarde Pierniki Toruń
Kwarty: 16-16, 25-28, 18-23, 23-14
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|27:45
|10
|5/12 (41%)
|5/7 (71%)
|0/5 (0%)
|5
|5
|2
|1
|B. Czapla
|0:00
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|37:45
|16
|6/17 (35%)
|3/6 (50%)
|3/11 (27%)
|1/1 (100%)
|2
|3
|1
|5
|W. Tomaszewski
|15:21
|9
|4/8 (50%)
|3/4 (75%)
|1/4 (25%)
|0/1 (0%)
|4
|0
|1
|7
|D. Brewton Iii
|22:20
|8
|3/12 (25%)
|3/9 (33%)
|0/3 (0%)
|2/5 (40%)
|6
|7
|2
|23
|M. Kolenda
|7:22
|2
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|0/2 (0%)
|1
|0
|2
|25
|R. Thompson
|23:49
|14
|5/10 (50%)
|4/7 (57%)
|1/3 (33%)
|3/3 (100%)
|5
|2
|4
|32
|M. Wilczek
|13:55
|7
|2/4 (50%)
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|2/2 (100%)
|1
|0
|0
|40
|S. Hunter
|19:52
|6
|3/5 (60%)
|3/5 (60%)
|7
|1
|3
|42
|C. Ponsar
|31:51
|10
|5/13 (38%)
|5/9 (55%)
|0/4 (0%)
|8
|4
|2
|Suma
|82
|34/85 (40%)
|28/51 (54%)
|6/34 (17%)
|8/12 (66%)
|43
|22
|17
Trener: Heiko Rannula
Twarde Pierniki Toruń
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|A. Smith
|27:55
|10
|4/4 (100%)
|3/3 (100%)
|1/1 (100%)
|1/2 (50%)
|2
|2
|2
|2
|T. Persons
|30:50
|17
|6/12 (50%)
|5/7 (71%)
|1/5 (20%)
|4/4 (100%)
|3
|8
|3
|3
|N. Thomasson
|29:55
|11
|5/10 (50%)
|4/6 (66%)
|1/4 (25%)
|2
|1
|0
|4
|M. Szlachetka
|15:49
|3
|1/3 (33%)
|1/2 (50%)
|0/1 (0%)
|1/1 (100%)
|2
|1
|1
|7
|A. Brenk
|15:29
|5
|2/2 (100%)
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|2
|3
|3
|8
|M. Kenig
|0:00
|0
|0
|0
|0
|11
|A. Langović
|27:52
|6
|3/4 (75%)
|3/3 (100%)
|0/1 (0%)
|6
|0
|3
|12
|A. Kunc
|24:46
|6
|3/10 (30%)
|3/7 (42%)
|0/3 (0%)
|6
|0
|3
|27
|H. Prokopowicz
|0:00
|0
|0
|0
|0
|77
|D. Kulig
|27:24
|23
|7/11 (63%)
|6/8 (75%)
|1/3 (33%)
|8/9 (88%)
|9
|2
|2
|Suma
|81
|31/56 (55%)
|26/37 (70%)
|5/19 (26%)
|14/16 (87%)
|35
|17
|17
Trener: Srdjan Subotić
Komisarz: Wojciech Imiołek
Sędziowie: Marcin Kowalski, Bogna Podkowińska, Michał Kuzia
