Legia Warszawa 82-81 Twarde Pierniki Toruń

+ dodaj komentarz

- 23 minuty temu, *.centertel.pl

tym razem do nas sie usmiechnelo szczescie i wygralismy praktycznie przegrany mecz. Na plus Pluta ktory wyraznie odzyl po kontuzji, graves tez na duzy plus, jego rzuty za 3 pkt w pierwszej polowie doslownie milimetrow brakowalo a mysle ze chociaz z 2 z 5 by wpadlo a tak niestety ...0/5 . Co do nowego widziałem go dziś pierwszy raz. Jakoś tam gra. Całkiem niezle ustawia sie w obronie, całkiem sporo widzi na parkiecie, ....ale rzuty narazie słabizna. Celność wyjątkowo słaba. Co do podkoszowych to widzialbym u nas kogoś w stylu kuliga tylko dużo młodszego. Chociaż tass zrobi robote jak wroci. Ogólnie drużyna narazie za dobrze nie gra, jakby formy nie było i skład niepełny Nie ma tze pier***cia.

odpowiedz