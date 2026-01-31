Rezerwy

Sparing: ŁKS II Łódź 3-0 Legia II Warszawa

W drugim meczu towarzyskim podczas przygotowań do rundy wiosennej Legia II Warszawa przegrała z ŁKS-em II Łódź 0-3. 

Legioniści najpierw rozegrali 45 minut przeciwko jedenastce złożonej głównie z graczy szerokiej kadry ŁKS , a następnie - 45 + 30 minut przeciwko drużynie ŁKS II. Mimo kilku okazji w drugiej i trzeciej części gry gracze rezerw Legii nie zdołali zmniejszyć rozmiaru straty bramkowej.

Kolejne spotkanie sparingowe legioniści rozegrają 7 lutego, a ich przeciwnikiem będzie Warta Poznań. 


 


bramki padły w 23.,  35. i 51. minucie

Legia II: Jan Bienduga (90' Jakub Trojanowski), Rafał Boczoń, (60' Maciej Ruszkiewicz), Filip Jania (60' Mateusz Lauryn), Karol Kosiorek (60' Bartosz Korżyński, 105' Jeremiah White), Adam Mesjasz (60' Łukasz Góra), Pascal Mozie (60' zawodnik testowany), Mateusz Możdżeń (60' Maciej Saletra), Erik Mikanowicz (60' Dawid Kiedrowicz), Cyprian Pchełka (60' Patryk Konik), Adam Ryczkowski (60' Przemysław Mizera), Samuel Sarudi (60' Szymon Piasta)


Tabela, wyniki i terminarz III ligi




