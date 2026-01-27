Legioniści zagrali w Pucharze Polski

fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja

W ostatnich dniach rozegrano turniej o Puchar Polski w amp futbolu. Zwycięzcą została Wisła Kraków. Legia przegrała w meczu o 3. miejsce ze Śląskiem Wrocław 1-8.

W ćwierćfinale legioniści pokonali Wartę Poznań 4-0, a w półfinale przegrali 0-2 z Rekordem Kuloodpornymi Bielsko-Biała. Sezon ligowy rozpocznie się 28-29 marca w Warszawie.


 

Wyniki PP:

Ćwierćfinały:

Zawisza Bydgoszcz 0–10 (0-6) Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała
Warta Poznań 0–4 (0-2) Legia Warszawa
Gole: Adrian Bąk 6′, Mariusz Adamczyk 16′, Adam Wituski 22′, Jan Makosz 27′ (sam.)
Wisła Kraków 10–0 (6-0) Stal Rzeszów
Śląsk Wrocław – wolny los

Mecz o miejsca 5-7:
Zawisza Bydgoszcz 5–0 (1-0) Warta Poznań
Stal Rzeszów – wolny los

Półfinały:
Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała 2–0 (0-0) Legia Warszawa
Wisła Kraków 2–0 (0-0) Śląsk Wrocław


Mecz o 5. miejsce:
Zawisza Bydgoszcz 0–1 (0-0) Stal Rzeszów 

Mecz o 3. miejsce:
Legia Warszawa 1–8 (1-5) Śląsk Wrocław
Gole: Dominik Abramczyk 14′ – Łukasz Mazurowski 1′, 25′ i 39′, Mateusz Warakomski 2′, Ilyass Sbiyaa 4′ i 37′, Mohcine Chrharh 6′ i 10′

Finał:
Rekord Kuloodporni Bielsko-Biała 3–4 (2-2) Wisła Kraków




