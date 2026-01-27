Race Thompson w piątce tygodnia

Race Thompson - fot. Bodziach
Race Thompson został wybrany do najlepszej piątki 17. kolejki Orlen Basket Ligi. Zawodnik Legii wyróżnił się w wygranym 84-52 meczu ze Startem Lublin. Podopieczny Heiko Rannuli spędził na parkiecie 21,5 minuty i w tym czasie zdobył 19 pkt. trafiając 7 na 11 rzutów z gry (63,6%). Do swego dorobku dodał 7 zbiórek oraz 3 asysty.

Najlepsza piątka 17. kolejki Orlen Basket Ligi

Trenton Gibson (Stal Ostrów Wlkp.), Jakub Musiał (MKS Dąbrowa Górnicza), Kuba Piśla (GTK Gliwice), Race Thompson (Legia Warszawa), Martin Peterka (MKS Dąbrowa Górnicza)




