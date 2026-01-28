Finał Haładyja w turnieju na Łotwie

W miejscowości Aizkraukle na Łotwie rozegrany został międzynarodowy turnij tenisowy do lat 14 - Vilar International, w którym z bardzo dobrej strony pokazał się od niedawna zawodnik Legii - Krzysztof Haładyj. Legionista w singlu dotarł do finału, przegrywając dopiero z Litwinem, Kajusem Marazasem 3-6, 3-6. W grze podwójnej, właśnie z Marazasem, Haładyj dotarł do półfinału.

Wyniki legionisty:

I runda: Krzysztof Haładyj - Karl Friedrich Rinne (Estonia) 6-2, 6-3

II runda: Krzysztof Haładyj - Vilius Gudavicius (Litwa) 6-0, 6-0

1/4 finału: Krzysztof Haładyj - Makar Hural (Ukraina) 6-4, 6-3

1/2 finału: Krzysztof Haładyj - Steliyan Darakev (Bułgaria) 1-6, 6-3, 6-1

Finał: Krzysztof Haładyj - Kajus Marazas (Litwa) 3-6, 3-6



I runda: Krzysztof Haładyj/Kajus Marazas (Litwa) - Gabriels Poleckihs (Łotwa)/Roland Puskar (Estonia) w.o.

1/4 finału: Haładyj/Marazas - Yaroslav Shyrshkov (Ukraina)/Maciej Szyca (Polska) 6-4, 3-6, 5-10



