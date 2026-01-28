Legia wymienia murawę przed meczem z Koroną

Przed startem rundy wiosennej na stadionie Legii Warszawa przy Łazienkowskiej wymieniana jest murawa. Klub informuje, że mimo niesprzyjających warunków pogodowych, prace idą zgodnie z planem i są na zaawansowanym etapie.

"Murawa po sezonie jesiennym, z dużą liczbą rozegranych meczów, była jeszcze w normie dopuszczalności do użytkowania, jednak wierzchnia warstwa była mocno wyeksploatowana. Dążąc do stworzenia możliwie najlepszych warunków do gry w zimowej aurze, przygotowano plan wymiany na moment, gdy okno pogodowe pozwoli na przeprowadzenie przedsięwzięcia. W ubiegłym tygodniu pojawiła się prognoza, która dawała szanse na wykonanie operacji i natychmiast podjęto decyzję o wprowadzeniu planu w życie." - informuje klub.









Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy murawa przy Łazienkowskiej wymieniana jest zimą. W 2023 roku murawa miała zostać wymieniona po sezonie, ale ostatecznie po analizie jej stanu uznano, że korzystniejszą opcją będzie wymiana w lutym. Wówczas jednak pierwszy domowy mecz rozegrano dopiero 12 lutego.





Prognozy pogody na najbliższy weekend nie są zbyt optymistyczne. Rozegranie pierwszej wiosennej kolejki lub jej części może więc stanąć pod znakiem zapytania.



