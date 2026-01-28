Legia wymienia murawę przed meczem z Koroną

fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Legia Warszawa / Legionisci.com

Przed startem rundy wiosennej na stadionie Legii Warszawa przy Łazienkowskiej wymieniana jest murawa. Klub informuje, że mimo niesprzyjających warunków pogodowych, prace idą zgodnie z planem i są na zaawansowanym etapie. 

"Murawa po sezonie jesiennym, z dużą liczbą rozegranych meczów, była jeszcze w normie dopuszczalności do użytkowania, jednak wierzchnia warstwa była mocno wyeksploatowana. Dążąc do stworzenia możliwie najlepszych warunków do gry w zimowej aurze, przygotowano plan wymiany na moment, gdy okno pogodowe pozwoli na przeprowadzenie przedsięwzięcia. W ubiegłym tygodniu pojawiła się prognoza, która dawała szanse na wykonanie operacji i natychmiast podjęto decyzję o wprowadzeniu planu w życie." - informuje klub. 


 


Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy murawa przy Łazienkowskiej wymieniana jest zimą. W 2023 roku murawa miała zostać wymieniona po sezonie, ale ostatecznie po analizie jej stanu uznano, że korzystniejszą opcją będzie wymiana w lutym. Wówczas jednak pierwszy domowy mecz rozegrano dopiero 12 lutego.


Prognozy pogody na najbliższy weekend nie są zbyt optymistyczne. Rozegranie pierwszej wiosennej kolejki lub jej części może więc stanąć pod znakiem zapytania. 




Komentarze (12)

Darek1985 - 32 minuty temu, *.tpnet.pl

Nie zdziwię się jak Nasz mecz przełożą bo ani Legia ani Korona nie gra w europejskich pucharach czy w Pucharze Polski. Z tego wynika co mówił Stefański, że nie mogą przełożyć meczów gdzie jest napięty grafik.

odpowiedz
Grzesiek85 - 59 minut temu, *.play.pl

Wszystko w tym klubie na głowie stoi. Już słów brakuje.
Fajne granie będzie w niedzielę przy minus 10, na nowej trawie i po cieplutkim obozie w ciepłych krajach. Bardzo szanuję ludzi, którzy poświęcą swój czas i pieniądze na to widowisko i przyjdą na stadion. W obecnej sytuacji to już trzeba być albo fanatykiem (w pozytywnym kibicowskim znaczeniu) albo odklejonym wariatem.

odpowiedz
Darek1985 - 29 minut temu, *.tpnet.pl

@Grzesiek85:

Ma być -17 podczas meczu.

odpowiedz
odp - 26 minut temu, *.plus.pl

@Grzesiek85: przekonałeś mnie - idę.

odpowiedz
Pablo - 21 minut temu, *.t-mobile.pl

@Grzesiek85: a co Klub ma do terminarza i prognozy pogody? Wytłumacz nam proszę?!?

odpowiedz
zawsze - 1 godzinę temu, *.orange.pl

oczywiście zaraz odezwie się korpo gadka jakiś mądry znawca z Klubu.
ale wymiana murawy przy prognozach minus 10 w ten weekend to jest akt głupoty
trawa nie zakorzeni się , nie ma szans. mozan naswietlać, dmuchac i chuchac ale natury nie oszukasz.

odpowiedz
Hawk Tuah - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Cisną pod przełożenie meczu.

odpowiedz
Okienko pogodowe??? - 1 godzinę temu, *.198.66

No pogoda to im chyba nie da tego wymienić do niedzieli. Swoją drogą, wymiana murawy w te mrozy to chyba tam kogoś mocno odkleiło. Dwa, że granie przy dużych minusach na nowej murawie, to zaorają ją w 2-4 kolejki i co. W marcu kolejna murawa?

odpowiedz
Duchnice - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

@Okienko pogodowe???: oj już przestań człowieku, znasz się na tym? Skoro firma wymienia to chyba wiedzą co robią.

odpowiedz
zawsze - 57 minut temu, *.orange.pl

@Duchnice: wciskaja kit ze wiedza co robia bo to martwy sezon w branzy i kasa sie teraz przyda.

odpowiedz
Okienko pogodowe??? - 57 minut temu, *.198.66

@Duchnice:
No tak się składa, że się znam i ch...a z tego będzie.
Biegałeś kiedyś po trawie przy minus 10?

odpowiedz
Waldemar - 49 minut temu, *.toneticgroup.pl

@Duchnice: A nie no, przecież żadna firma nigdy niczego nie spartoliła. Takiej firmie w to mi graj wymieniać murawę co 3 miesiące.

odpowiedz
