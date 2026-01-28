Rugby kobiet

Powrót Martyny Wardaszki do Legii

Martyna Wardaszka
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Kobiecy zespół rugby Legii Warszawa wzmocnił się przed rundą wiosenną sezonu 2025/26 bardzo dobrą zawodniczką - po sześciu latach przerwy ponownie z eLką na piersi występować będzie Martyna Wardaszka.

Zawodniczka w 2020 roku trafiła z Legii do Biało-Zielonych Gdańsk, gdzie występowała do końca zeszłego roku, zdobywając z klubem z Trójmiasta pięć tytułów mistrza Polski. Martyna regularnie występuje także w reprezentacji Polski - ma na swoim koncie wicemistrzostwo Europy w rugby 7 (w latach 2021 i 2025), mistrzostwo Europy z 2022r., a talże dwa występy w World Rugby Sevens Series oraz srebrny medal Igrzysk Europejskich Kraków 2023. Podczas ostatniego turnieju Dubai SVNS3 została wybrana najlepszą zawodniczką reprezentacji Polski, potwierdzając wysoką formę sportową. 


 

Jej powrót do Legii znacznie wzmocni nasz zespół, walczący od lat z gdańszczankami o złoty medal mistrzostw Polski.


Martyna Wardaszka





tagi:
Komentarze (1)

Paczkomat - 3 minuty temu, *.48.170

To jest bardzo dobra wiadomosc!

