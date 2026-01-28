Hiszpański klub zainteresowany Elitimem

Radio Coruña poinformowało, że Deportivo rozważa ponowne sprowadzenie Juergena Elitima, któremu w czerwcu kończy się kontrakt z Legią Warszawa. Legia przekazała sygnały, że chciałaby zatrzymać zawodnika, ale konkretne rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu jeszcze się nie rozpoczęły.

Zawodnik występował w RC Deportivo de La Coruña w sezonie 2021/22. Deportivo występuje obecnie w Segunda División, czyli w hiszpańskiej drugiej lidze. Sprowadzenie kreatywnego pomocnika to priorytet klubu w zimowym oknie transferowym.









Temat musi zostać zrealizowany szybko, bowiem w Hiszpanii zostało tylko 5 dni do zamknięcia okna transferowego. W grę wchodzą 2 opcje: Juergen Elitim oraz Yvan Neyou.



Według źródeł z otoczenia zawodnika, Elitim byłby bardzo zadowolony z możliwości powrotu do Deportivo - informuje Radio Coruña.



