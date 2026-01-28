Transfery

Hiszpański klub zainteresowany Elitimem

Juergen Elitim - fot. Woytek / Legionisci.com
Redakcja
źródło: Radio Coruña

Radio Coruña poinformowało, że Deportivo rozważa ponowne sprowadzenie Juergena Elitima, któremu w czerwcu kończy się kontrakt z Legią Warszawa. Legia przekazała sygnały, że chciałaby zatrzymać zawodnika, ale konkretne rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu jeszcze się nie rozpoczęły. 

REKLAMA

Zawodnik występował w RC Deportivo de La Coruña w sezonie 2021/22. Deportivo występuje obecnie w Segunda División, czyli w hiszpańskiej drugiej lidze. Sprowadzenie kreatywnego pomocnika to priorytet klubu w zimowym oknie transferowym. 


 


Temat musi zostać zrealizowany szybko, bowiem w Hiszpanii zostało tylko 5 dni do zamknięcia okna transferowego. W grę wchodzą 2 opcje: Juergen Elitim oraz Yvan Neyou.

Według źródeł z otoczenia zawodnika, Elitim byłby bardzo zadowolony z możliwości powrotu do Deportivo - informuje Radio Coruña.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (4)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Barnaba krowi placek - 3 minuty temu, *.246.54

Mamy przesyt w środku pola, więc nie jest potrzebny.

odpowiedz
bum - 8 minut temu, *.02.net

Dawaj miodek pchaj go!!
Zaraz się rozmyślą!
Hahahaha 🤣🤣🤣

odpowiedz
Mateusz z Gór - 10 minut temu, *.orange.pl

A my czekamy jak się wkomponuje do nowej taktyki. 😂🤣

odpowiedz
Bie(L)any - 13 minut temu, *.play-internet.pl

Jak jemu marzy się hiszpania to adiós
Z niewolnika nie ma pracownika…

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.