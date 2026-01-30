Zapowiedź meczu z Twardymi Piernikami

Po trzytygodniowej przerwie, koszykarze Legii wracają do hali na Bemowie, by walczyć o ligowe punkty z Twardymi Piernikami z Torunia. Dla legionistów będzie to jednocześnie ostatni domowy mecz przed kolejną wyjazdową serią (cztery mecze plus turniej finałowy Pucharu Polski). Kolejny mecz na Bemowie czeka nas bowiem dopiero za półtora miesiąca - w połowie marca.

Ekipa z Torunia obecnie zajmuje 13. miejsce w tabeli Orlen Basket Ligi z sześcioma zwycięstwami na swoim koncie. Legioniści, po ostatniej wysokiej wygranej w Lublinie nad Startem, mają na swoim koncie o pięć wygranych więcej. Twarde Pierniki przegrały trzy ostatnie spotkania - kolejno z Arką (-8), MKS-em (-11) oraz Kingiem (-8). Wszystkie trzy rozgrywali na wyjazdach. Na wyjazdowym szlaku torunianie radzą sobie zdecydowanie gorzej niż przed własną publicznością - zwyciężyli tylko dwukrotnie w ośmiu rozegranych meczach na obcych parkietach. Pod koniec grudnia wygrali w Wabrzychu (+7), a dwa miesiące wcześniej w Krośnie (+7).



Trenerem Twardych Pierników jest pochodzący z Chorwacji, Srdjan Subotić, który w Toruniu pracuje od 2023 roku. Przed laty miał okazję przez parę miesięcy występować na polskich parkietach - przed dwudziestu laty był graczem Turowa Zgorzelec. Przed kilkoma tygodniami w toruńskim zespole doszło do zmiany kadrowej - pożegnano się z jednym z najlepiej zarabiających graczy - reprezentantem Słowenii, Mihą Lapornikiem. Ten trafił na wypożyczenie do hiszpańskiej Cantabrii. Słoweniec grający na pozycji rzucającego obrońcy (śr. 8.8 pkt. i zaledwie 25% za 3), stracił miejsce w składzie po zakontraktowaniu przez klub Taylera Personsa (ten gra częściej jako "jedynka"). Persons miał w swojej umowie zapisany buy-out, a wobec dobrych występów, ustniała realna szansa wykupienia tego gracza przez inne drużyny. Ostatecznie zawodnik doszedł z klubem do porozumienia i otrzymawszy podwyżkę, zapis o możliwości wykupienia go w trakcie sezonu został usunięty. Persons notuje 12.7 pkt. i aż 8.4 as. w ciągu 30 min. spędzanych na parkiecie. To dla niego już czwarty sezon na polskich parkietach - wcześniej występował w Gliwicach, Toruniu (2022/23) oraz Dąbrowie Górniczej.



Najlepszym strzelcem zespołu jest Noah Thomasson - gracz występujący na pozycjach 1-2, który zdobywa 15.9 pkt, 3.3 as., a to dla niego dopiero pierwszy sezon w Europie. Ważne role odgrywają także podkoszowi - znani z występów w Polsce. Aljaz Kunc trzeci kolejny sezon występuje w Toruniu. Słoweński silny skrzydłowy zdobywa 15.1 pkt. i 6.6 zb. Trzeci kolejny sezon w naszej lidze gra Aleksandar Langović (wcześniej dwa lata spędził w Spójni), który wszystkie dotychczasowe spotkania rozpoczynał w wyjściowej piątce. Langović zdobywa 14.9 pkt., 6.1 zb, 1.1 bl. i potrafi przymierzyć z dystansu (50% za 3). Często w strefie podkoszowej gra razem z doświadczonym Damianem Kuligiem, który wrócił do wysokiej dyspozycji, i podobnie jak Langović oraz Thomasson, wszystkie mecze rozpoczyna w pierwszym składzie. Kulig również znany jest z dobrego rzutu z dystansu (w tym sezonie 31.9%, wcześniej miał sezony ze skutecznością powyżej 40 procent), a także dobrej gry podkoszowej, której efektem jest 7.5 zb. na mecz oraz 11.5 pkt.



Drugi sezon w Toruniu występuje Arik Smith, łączący grę na obwodowych pozycjach, który jednak częściej niż przed dwoma laty kończy akcję rzutem, niż podaniem do kolegów z drużyny. Na parkiecie spędza średnio 26 min. i zdobywa 8.8 pkt. oraz 2.8 as. O grę na tych pozycjach rywalizują także Mateusz Szlachetka (śr. 5.1 pkt., 1.8 as.) oraz Adam Brenk (śr. 2.4 pkt., 1.4 as.). Ten pierwszy trafił do Torunia z Dzików, drugi - z Kinga. Ponadto w mniejszym wymiarze czasowym grają Hubert Lipiński i Paweł Sowiński.



Legia do meczu przystąpi po dwóch kolejnych wygranych. O ile w Krośnie, a wcześniej w przegranym minimalnie meczu w Szczecinie, legionistom nie udawało się utrzymać koncentracji przez 40 minut, w ostatni piątek nasz zespół zaliczył jeden z lepszych występów w tym sezonie - mocno ograniczając ofensywny potencjał Startu. Mecz w Lublinie został dość szybko rozstrzygnięty, ale tym razem nasi gracze byli w pełni skupieni na robocie do końcowej syreny. Co może cieszyć warszawskich kibiców to świetna postawa zawodników, którzy pod nieobecność Michała Kolendy, grali większe minuty. Mowa o Maksie Wilczku oraz Wojtku Tomaszewskim. Pierwszy z nich był naszym najlepszym zbierającym, w pamięci zapadnie nam także jego blok na O'Reilly'm. Tomaszewski z kolei (9 pkt. i 9 zb.) do twardej obrony, do której przyzwyczaił nas od początku sezonu, dołożył perfekcyjny szybki atak.



Wysoką formę od kiedy wrócił do gry po kontuzji z okresu przygotowawczego prezentuje Race Thompson, który jest nie tylko naszym najlepszym strzelcem (15.3 pkt.), ale również najlepszym zbierającym (7.4 zb.). Z każdym kolejnym meczem widać także, że obwodowi Legii coraz lepiej potrafią wykorzystywać potencjał Shane'a Huntera, który otrzymuje piłki grane w tempo i w stefie podkoszowej potrafi zamienić je na punkty. W sobotę warszawskiej widowni po raz pierwszy pokaże się nasz nowy nabytek - Dominic Brewton, który w tym sezonie występował w Udine. Jego pierwszy występ, po zaledwie trzech treningach z zespołem, nie był jeszcze najwyższych lotów, ale każda kolejna jednostka treningowa z nowym zespołem, powinna pomóc Brewtonowi w adaptacji w nowych warunkach. Na pewno oczy wielu kibiców będą skupione w sobotę właśnie w kierunku naszego nowego rozgrywającego, który zastąpił Bena Shungu - ten przeniósł się na Podkarpacie, gdzie może liczyć na większą rolę od tej, którą pełnił w Legii. O ile powrót do gry Tassa jest jeszcze niemożliwy, to fanów Legii na pewno ucieszy fakt, że do gry w sobotnim meczu będzie gotowy nasz kapitan - Michał Kolenda. Wiele na to wskazuje, że do kadry meczowej wróci także doświadczony łotewski skrzydłowy, Ojars Silins.



Bilans ostatnich meczów pomiędzy naszymi drużynami jest dla nas bardzo korzystny. Legioniści wygrali aż 12 ostatnich meczów z Twardymi Piernikami. Ostatniej porażki z torunianami doznaliśmy w październiku 2019 roku (w Toruniu). Z kolei ostatnia domowa porażka z ekipą z miasta Kopernika miała miejsce w listopadzie 2017 roku. Wierzymy, że dobra passa zostanie podtrzymana, a kolejne zwycięstwo nie tylko umocni nasz zespół w czołówce ligowej tabeli, ale także doda wiary przed zbliżającym się turniejem finałowym Pucharu Polski.



Podczas meczu, razem z Orlen Termika, organizujemy zbiórkę na rzecz schroniska "Koty z Grochowa". Zachęcamy do przynoszenia karmy (zarówno dla psów, jak i kotów). Na kibiców w naszej hali czekać będzie gorąca kawa oraz herbata - dzięki współpracy z ORLEN Termika. Podczas samego meczu oczywiście nie zabraknie występów Cheer Angels, czy Koszykarskiej Kumulacji LOTTO, w której do wygrania będzie 9 tysięcy złotych. Na naszych najmłodszych czekać będzie kącik dziecięcy z animacjami, który znajdować się będzie pod główną tablicą wyników. Tam też znajduje się nasz sklep z klubowymi pamiątkami, do zakupu których serdecznie zachęcamy.



Początek sobotniego meczu o godzinie 12:30. Bezpośrednią transmisję można obejrzeć na Youtube, a także w Polsacie Sport Extra 4. Bilety nabywać można TUTAJ.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 13-11

Liczba wygranych/porażek u siebie: 5-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,2 / 78,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,7%



Skład: Andrzej Pluta, Dominic Brewton, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski, Tytus Antoniuk (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins, Race Thompson, Krzysztof Antosik, Wojciech Błoch (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Race Thompson 15,3, Jayvon Graves 13,4, Shane Hunter 10,2, Andrzej Pluta 10,0.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Wojciech Tomaszewski/Maksymilian Wilczek, Carl Ponsar, Race Thompson.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68), Czarni Słupsk (d, 87:76), MLP Academics Heidelberg (w, 67:74), Stal Ostrów (d, 98:89), Anwil Włocławek (d, 80:75), Promitheas Patras (w, 72:85), Zastal Zielona Góra (w, 71:88), Śląsk Wrocław (w, 98:84), Rytas Wilno (d, 77:79), Dziki Warszawa (d, 79:84), Trefl Sopot (d, 78:88), Górnik Wałbrzych (w, 81:79), MLP Academics Heidelberg (d, 83:88), GTK Gliwice (w, 81:89), Miasto Szkła Krosno (d, 82:68), Arka Gdynia (w, 106:73), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 84:63), King Szczecin (w, 83:81), Miasto Szkła Krosno (w, 87:94), Start Lublin (w, 52:84).



Ostatnie mecze obu drużyn:

12.10.2025 Twarde Pierniki Toruń 67:82 Legia Warszawa

04.04.2025 Twarde Pierniki Toruń 85:93 Legia Warszawa

06.12.2024 Legia Warszawa 82:77 Twarde Pierniki Toruń

02.03.2024 Twarde Pierniki Toruń 70:83 Legia Warszawa

04.11.2023 Legia Warszawa pd. 91:84 Twarde Pierniki Toruń

10.03.2023 Twarde Pierniki Toruń 84:88 Legia Warszawa

05.11.2022 Legia Warszawa 81:68 Twarde Pierniki Toruń

02.01.2022 Twarde Pierniki Toruń 77:87 Legia Warszawa

12.09.2021 Legia Warszawa 105:68 Twarde Pierniki Toruń

23.12.2020 Polski Cukier Toruń 94:102 Legia Warszawa

23.09.2020 Legia Warszawa 84:64 Polski Cukier Toruń

12.01.2020 Legia Warszawa 92:85 Polski Cukier Toruń

02.10.2019 Polski Cukier Toruń 79:70 Legia Warszawa

08.03.2019 Polski Cukier Toruń 94:80 Legia Warszawa

10.11.2018 Legia Warszawa 68:63 Polski Cukier Toruń

09.03.2018 Polski Cukier Toruń 98:59 Legia Warszawa

12.11.2017 Legia Warszawa 67:85 Polski Cukier Toruń



ARRIVA LOTTO TWARDE PIERNIKI TORUŃ

Liczba wygranych/porażek: 6-11

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,3 / 89,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,6%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 78,4%



Skład: Tayler Persons, Noah Thomasson, Adam Brenk, Paweł Sowiński (rozgrywający), Arik Smith, Mateusz Szlachetka (rzucający), Aljaz Kunc, Aleksandar Langović, Hubert Prokopowicz, Maciej Kenig (skrzydłowi), Damian Kulig, Hubert Lipiński (środkowi)

trener: Srdjan Subotić, as. Bartosz Diduszko, Jarosław Zawadka



Najwięcej punktów: Noah Thomasson 15,9 pkt., Aljaz Kunc 15,1, Aleksandar Langović 14,9.



Przewidywana wyjściowa piątka: Tayler Persons, Mateusz Szlachetka, Noah Thomasson, Aleksandar Langović, Damian Kulig.



Wyniki: King (d, 68:77), Legia (d, 67:82), Start (w, 90:85), Miasto Szkła (w, 81:88), Czarni (d, 98:111), Stal (d, 109:79), Anwil (d, 95:101), Zastal (d, 95:81), Śląsk (w, 87:75), Dziki (w, 110:91), Trefl (d, 95:86), MKS (d, 93:105), Górnik (w, 64:71), GTK (d, 90:88), Arka (w, 94:86), MKS (w, 90:79), King (w, 90:82).



Termin meczu: sobota, 31 stycznia 2026 roku, g. 12:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Youtube / Polsat Sport Extra 4



Autor: Marcin Bodziachowski



