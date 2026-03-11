Biblioteka legionisty: Programy finałów PP na Narodowym (341)

Na każdy z finałów Pucharu Polski rozgrywany na stadionie Narodowym PZPN przygotowuje program meczowy. Programy z ostatnich finałów z naszym udziałem prezentowaliśmy już w "Bibliotece legionisty". Dziś przedstawiamy programy, które wydane zostały przy okazji finałów z Lechem (2015r. i 2016r.), Arką (2018r.) i Rakowem (2023r.).

Niestety, wszystkie z nich wydawane były bez otwartej sprzedaży - rozdawano je przedstawicielom mediów oraz na trybunach biznesowych.





Dwa pierwsze programy, z meczów z Lechem, miały po 36 stron i bardzo podobną formułę, oczywiście z najważniejszymi informacjami nt. obu drużyn, ścieżki pucharowej do finału, rozmowy z trenerem, piłkarzami i ekspertami. W edycji z 2016 roku znajdziemy ciekawy tekst "Polskie the class of 92, czyli historia pewnego meczu o mistrzostwo Polski Juniorów". Ten poświęcony jest meczowi o tytuł mistrza Polski rozegranego w Dębicy, w którym Lech wygrał 1-0, a w barwach Legii wystąpili m.in. Furman, Żyro czy Kopczyński.









Program wydany na mecz z Arką liczył 48 stron. W nim również znajdziemy rozmowy z trenerami, piłkarzami, kadry obu drużyn i masę ciekawostek dotyczących nie tylko Arki i Legii, ale także samych rozgrywek Pucharu Polski czy jego "telewizyjnego opakowania". Na ostatni z opisywanych finałów PP, z 2 maja 2023 roku, program wydany został w większym formacie, a także z większą liczbą stron (80). W nim zaś m.in. wywiad z Kostą Runjaiciem prowadzącym Legię, Markiem Papszunem prowadzącym wtedy Raków, ciekawy tekst o Pawle Wszołku, a także historia dotychczasowych triumfów Legii w finałach Pucharu Polski, jak również materiał dotyczący trofeów zdobytych przez poszczególnych graczy. Autorzy zamieścili także m.in. rozmowę z Pawłem Skrzypkiem - przed laty piłkarzem zarówno Legii, jak i Rakowa.