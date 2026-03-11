Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Programy finałów PP na Narodowym (341)

Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Na każdy z finałów Pucharu Polski rozgrywany na stadionie Narodowym PZPN przygotowuje program meczowy. Programy z ostatnich finałów z naszym udziałem prezentowaliśmy już w "Bibliotece legionisty". Dziś przedstawiamy programy, które wydane zostały przy okazji finałów z Lechem (2015r. i 2016r.), Arką (2018r.) i Rakowem (2023r.). 

REKLAMA

Niestety, wszystkie z nich wydawane były bez otwartej sprzedaży - rozdawano je przedstawicielom mediów oraz na trybunach biznesowych.


Dwa pierwsze programy, z meczów z Lechem, miały po 36 stron i bardzo podobną formułę, oczywiście z najważniejszymi informacjami nt. obu drużyn, ścieżki pucharowej do finału, rozmowy z trenerem, piłkarzami i ekspertami. W edycji z 2016 roku znajdziemy ciekawy tekst "Polskie the class of 92, czyli historia pewnego meczu o mistrzostwo Polski Juniorów". Ten poświęcony jest meczowi o tytuł mistrza Polski rozegranego w Dębicy, w którym Lech wygrał 1-0, a w barwach Legii wystąpili m.in. Furman, Żyro czy Kopczyński.


 

Program wydany na mecz z Arką liczył 48 stron. W nim również znajdziemy rozmowy z trenerami, piłkarzami, kadry obu drużyn i masę ciekawostek dotyczących nie tylko Arki i Legii, ale także samych rozgrywek Pucharu Polski czy jego "telewizyjnego opakowania". Na ostatni z opisywanych finałów PP, z 2 maja 2023 roku, program wydany został w większym formacie, a także z większą liczbą stron (80). W nim zaś m.in. wywiad z Kostą Runjaiciem prowadzącym Legię, Markiem Papszunem prowadzącym wtedy Raków, ciekawy tekst o Pawle Wszołku, a także historia dotychczasowych triumfów Legii w finałach Pucharu Polski, jak również materiał dotyczący trofeów zdobytych przez poszczególnych graczy. Autorzy zamieścili także m.in. rozmowę z Pawłem Skrzypkiem - przed laty piłkarzem zarówno Legii, jak i Rakowa. 


program finał PP
fot. Bodziach


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.