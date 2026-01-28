Transfery

Torino złoży ofertę za Kapuadiego

Steve Kapuadi - fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: X

Steve Kapuadi od pewnego czasu wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. W listopadzie informowaliśmy, że AC Torino obserwuje zawodnika Legii. Jak przekazał włoski dziennikarz, Alfredo Pedulla, klub przygotowuje się do złożenia oficjalnej oferty za obrońcę. 

Torino byłoby w stanie pozyskać piłkarza za cztery miliony euro oraz potencjalne bonusy, ale złoży niższą ofertę. Kapuadim interesują się jeszcze co najmniej dwa inne kluby.


 

We wrześniu kontrakt zawodnika z Legią został przedłużony do czerwca 2028 roku. Kapuadi trafił do Legii latem 2023 roku z Wisły Płock. Wystąpił w 106 spotkaniach, w których strzelił 6 bramek. 




tagi:
Komentarze (5)

Domator - 7 minut temu, *.t-mobile.pl

Koleś który ma jeden dobry mecz, a zaraz potem dwa słabe... to i nawet trzy miliony euro to bardzo dużo jak za niego.

odpowiedz
Egon - 16 minut temu, *.waw.pl

Jeżeli dadzą 4 miliony euro, to praktycznie jest sprzedany, bo nikt u nas nie odrzuci takiej oferty.
Ewentualnie pogra u nas do końca sezonu i w drogę.

Niestety, Papszun szybko odczuje różnicę między Rakowem Świerczewskiego, a naszym podwórkiem.

odpowiedz
Młody kumaty - 22 minuty temu, *.supermedia.pl

Sprzedać tego kloca. Mamy Leszczyńskiego

odpowiedz
Mateusz z Gór - 24 minuty temu, *.orange.pl

On by tam luźno do podstawy wskoczył. Torino jeszcze słabsza obrona niż Legia. Pytanie, czy byłby to dla niego krok do przodu, bo moim zdaniem niekoniecznie. Włochy słaby kierunek obecnie, jeżeli nie idziesz do jakiegoś Milanu czy Napoli. 🤨

odpowiedz
Sirmichu 89 - 25 minut temu, *.orange.pl

Cena wyjściowa 5mln euro.

odpowiedz
