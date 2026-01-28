Torino złoży ofertę za Kapuadiego

Steve Kapuadi od pewnego czasu wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. W listopadzie informowaliśmy, że AC Torino obserwuje zawodnika Legii. Jak przekazał włoski dziennikarz, Alfredo Pedulla, klub przygotowuje się do złożenia oficjalnej oferty za obrońcę.

Torino byłoby w stanie pozyskać piłkarza za cztery miliony euro oraz potencjalne bonusy, ale złoży niższą ofertę. Kapuadim interesują się jeszcze co najmniej dwa inne kluby.









We wrześniu kontrakt zawodnika z Legią został przedłużony do czerwca 2028 roku. Kapuadi trafił do Legii latem 2023 roku z Wisły Płock. Wystąpił w 106 spotkaniach, w których strzelił 6 bramek.



