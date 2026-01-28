Leszczyński zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy

Jan Leszczyński został zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy - poinformował portal 90minut.pl. W rundzie jesiennej 18-letni obrońca występował w trzecioligowych rezerwach.

W grudniu Leszczyński przedłużył kontrakt z Legią na kolejne lata. W stołecznym klubie trenuje od 12. roku życia - począwszy od drużyny U-13. Jesienią zagrał w 11 spotkaniach 3. ligi. Zdobył jedną bramkę. Zagrał też w meczu Pucharu Polski przeciwko Górnikowi Zabrze oraz w zespole Legii U-19 (5 występów, 1 gol) i zaliczył 3 występy w UEFA Youth League.











- Chciałbym zadebiutować w pierwszym zespole Legii i rozegrać w nim jak najwięcej minut. Z reprezentacją U-19 moim celem jest awans na mistrzostwa Europy i sam udział w turnieju. Najważniejsze jednak: być zdrowym, regularnie grać i rozwijać się - mówił niedawno Jan Leszczyński w rozmowie z naszym serwisem.





