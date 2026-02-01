Wyniki 18. kolejki PLK: Wygrane o jeden kosz

fot. Maciek Gronau
W meczach Legii Warszawa z Twardymi Piernikami Toruń oraz Kinga Szczecin z Czarnymi Słupsk o wygranej zadecydowało jedno trafienie. Stołeczny zespół pokonał torunian we własnej hali a szczecinianie są samodzielnym liderem po zwycięstwie z Czarnymi. Mający problemy kadrowe Trefl rozsypał się w potyczce z Dzikami przegrywając różnicą aż 40 punktów! W ciekawie zapowiadającym się meczu Arka Gdynia uległa Anwilowi we własnej hali.

Wyniki 18. kolejki:

MKS Dąbrowa Górnicza 91-84 (25-22, 23-31, 27-13, 16-18) Stal Ostrów Wielkopolski

Legia Warszawa 82-81 (16-16, 25-28, 18-23, 23-14) Twarde Pierniki Toruń

Trefl Sopot 64-104 (8-25, 24-27, 18-22, 14-30) Dziki Warszawa

Arka Gdynia 82-97 (20-20, 23-31, 18-16, 21-30) Anwil Włocławek

King Szczecin 84-83 (22-20, 9-20, 23-20, 30-23) Czarni Słupsk

Zastal Zielona Góra 98-81 (23-6, 18-29, 24-28, 33-18) GTK Gliwice

Start Lublin 87-95 (20-30, 19-29, 27-17, 21-19) Miasto Szkła Krosno

10.03.2026 (WT) g.20:15 Śląsk Wrocław - Górnik Wałbrzych


Terminarz i wyniki PLK

Tabela PLK




