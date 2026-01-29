Transfery

Wylan Cyprien w kręgu zainteresowań Legii

fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: Foot Mercato

Foot Mercato informuje, że zainteresowanie Legii Warszawa wzbudził Wylan Cyprien. Zawodnik ma 31 lat, pochodzi z Gwadelupy, ale ma też obywatelstwo francuskie. 

Występuje na pozycji środkowego pomocnika, ale może grać również jako defensywny lub ofensywny pomocnik.


 

Obecnie gra w chińskim CC Yatai. Wcześniej piłkarz występował m.in. w RC Lens, OGC Nice, Parmie czy Nantes. Łącznie zanotował 151 występów na boiskach Ligue 1.  Kilka lat temu wyceniany był na 18 mln euro, ale ostatnich miesięcy nie może zaliczyć do udanych i obecnie jego wartość szacowana jest na 300 tys. euro. 




tagi:
Komentarze (15)

Sebo(L) - 2 minuty temu, *.vectranet.pl

Przyszedł Papszun a w kwestii polityki transferowej nadal nic się w tym klubie nie zmieniło.Pozyskano jakiegoś bramkarza,który na dzień dobry wpuścił 3 bramki w sparingu ze Spartą,napastnika nadal jak nie było tak nie ma i pozostajemy bez ofensywy a teraz interesują się "perspektywicznym" 31 latkiem,który pałęta się gdzieś w 2 lidze Chin. Nie wiadomo czy się z tego wszystkiego tylko śmiać czy litować bo płakać chyba już nie ma nad czym.

Znawca - 12 minut temu, *.interkam.pl

Było kupować 5 lat temu. Teraz to moze jest w formie jak Mendy z Pogoni😂 Nie nauczą się chyba nigdy,że 30+ się nie bierze takich pilkarzy bo wyeksponowani jak 10-cio letnia yariska ze znaczkiem (L)😂

Mateusz z Gór - 26 minut temu, *.orange.pl

brak słów 😂🤣

Mateusz z Gór - 30 minut temu, *.orange.pl

Z Gwadelupy my jeszcze nie mieli. Trzeba brać, dobry jest.

Janek - 41 minut temu, *.centertel.pl

Goncalvesa się pozbywają bo za dużo pomocników a teraz zainteresowanie piłkarzem do pomocy 🤣

Bolo - 33 minuty temu, *.net.pl

@JaneTo samo miałem na myśli brak słów

Zbycho(L) - 42 minuty temu, *.play.pl

Po co pisać coś takiego "Legia zainteresowana". Lepiej piszcie konkretnie kto Żewłakow, Bobicz, Hara itd. Tak naprawdę to takimi tekstami tylko wku....ie kibiców.

MiszaPraga - 11 minut temu, *.plus.pl

@Zbycho(L): muszą wstawić Jakiś Paździoch dla click bajtów, od tego żyje cały system takich stron

Luk - 44 minuty temu, *.centertel.pl

Dopiero co mówili że w środku pomocy mamy za dużo zawodników

Chudy Grubas - 47 minut temu, *.play-internet.pl

Serio, jest sens inwestycji w jakieś nołnejmy którzy właśnie dogorywają w jakichś egzotycznych ligach?
Po cholerę jest ta szkółka, nie lepiej dać jakiegoś małolata na ławkę i niech łapie minuty?
Przecież takich młodych Żewłakowów w tej młodej Legii jest kilku, wystarczy dać im trochę minut i na bank któryś wystrzeli.
Serio, ten klub to jest na głowie postawiony.

ostatnich miesięcy nie może zaliczyć do udanych - 58 minut temu, *.161.13

no to do Legii jak znalazł 😃

GG - 1 godzinę temu, *.203.9

🤣🤣🤣🤣🤣

Tymon - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Za kudłacza cała liga nam odjechała. Zero wzmocnień przed startem rundy wiosennej odbije się Legii czkawką na lata 🤬

AigeL - 1 godzinę temu, *.stansat.pl

Ponoć mamy za dużo środkowych pomocników w kadrze.

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Pan z Gwadelupy. Palucha na globusie tam jeszcze nie było...

