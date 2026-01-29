Wylan Cyprien w kręgu zainteresowań Legii

Foot Mercato informuje, że zainteresowanie Legii Warszawa wzbudził Wylan Cyprien. Zawodnik ma 31 lat, pochodzi z Gwadelupy, ale ma też obywatelstwo francuskie.

Występuje na pozycji środkowego pomocnika, ale może grać również jako defensywny lub ofensywny pomocnik.









Obecnie gra w chińskim CC Yatai. Wcześniej piłkarz występował m.in. w RC Lens, OGC Nice, Parmie czy Nantes. Łącznie zanotował 151 występów na boiskach Ligue 1. Kilka lat temu wyceniany był na 18 mln euro, ale ostatnich miesięcy nie może zaliczyć do udanych i obecnie jego wartość szacowana jest na 300 tys. euro.



