XXV ZIO: Kania z szansą na pierwszy medal

Za niespełna dwa tygodnie panczenista Legii Warszawa, Marek Kania będzie startował na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które rozgrywane będą w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Dla legionisty będą to drugie ZIO. Przed czterema laty w Pekinie zajął 16. miejsce w biegu na 500 metrów. Teraz Marek wystartuje w dwóch konkurencjach - na 500 oraz 1000 metrów.

Zacznie od dystansu 1000m - wyścig będzie miał miejsce w środę, 11 lutego o godzinie 18:30 na torze w Mediolanie (Milano Speed Skating Stadium). Trzy dni później, w sobotę 14 lutego o 17:00 Marek Kania rywalizować będzie o medal na dystansie 500 metrów. W tym drugim wyścigu 26-letni legionista może powalczyć o podium, co potwierdziły ostatnie jego starty, m.in. brązowy medal ostatniego Pucharu Świata w niemieckim Inzell czy wicemistrzostwo Europy wywalczone w ostatnich tygodniach na torze w Tomaszowie Mazowieckim.









Marek Kania może pochwalić się rekordami życiowymi: 34.01 sekundy (z początku listopada zeszłego roku) na 500m oraz 1:07.30 min. na 1000m, który osiągnął dokładnie tydzień później - 14 listopada 2025 roku na torze w Salt Lake City.



Spośród zimowych konkurencji w XXI wieku na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich sportowcy Legii startowali jedynie w łyżwiarstwie szybkim. Wcześniej z kolei mieliśmy wielu hokeistów, którzy bronili barw narodowych. W 2018 roku w Korei Południowej mieliśmy nawet dwóch reprezentantów łyżwiarskiej Legii - Artura Wasia (13. miejsce na 500m) oraz Artura Nogala.



Do dzisiaj żaden sportowiec Legii nie wywalczył medalu na zimowych igrzyskach olimpijskich. Wierzymy, że Marek Kania będzie pierwszym z nich. Trzymamy kciuki, powodzenia!



Zestawienie wszystkich startów sportowców Legii na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich



Sportowcy Legii na zimowych igrzyskach olimpijskich:

1928 - Karol Szenajch (hokej na lodzie)

1932 - Kazimierz Materski, Tadeusz Sachs (hokej na lodzie)

1936 - Henryk Przeździecki (hokej na lodzie)

1948 - Henryk Przeździecki, Henryk Brommer-Bromowicz, Zygmunt Ginter (hokej na lodzie)

1952 - Henryk Bromer-Bromowicz, Kazimierz Chodakowski, Michał Antuszewicz, Tadeusz Świcarz (hokej na lodzie), Barbara Grocholska, Józef Marusarz, Jan Gąsienica-Ciaptak (narciarstwo alpejskie), Stanisław Marusarz, Jakub Węgrzynkiewicz (narciarstwo klasyczne)

1956 - Jan Gąsienica-Ciaptak, Jan Zarycki, Józef Marusarz, Barbara Grocholska (narciarstwo alpejskie), Władysław Tajner, Andrzej Daniel-Gąsienica, Roman Sieczka, Władysław Huczek, Józef Daniel-Krzeptowski (narciastwo klasyczne), Edward Kocząb, Kazimierz Chodakowski, Stanisław Olczyk, Henryk Bromowicz, Szymon Janiczko, Józef Kurek, Zdzisław Nowak, Bronisław Gosztyła, Adolf Wróbel, Rudolf Czech (hokej na lodzie)

1976 - Leszek Kokoszka (hokej na lodzie)

1980 - Bogdan Dziubiński, Leszek Jachna (hokej na lodzie)

1988 - Jerzy Dominik (łyżwiarstwo szybkie)

2018 - Artur Waś, Artur Nogal (łyżwiarstwo szybkie)

2022 - Marek Kania (łyżwiarstwo szybkie)

2026 - Marek Kania (łyżwiarstwo szybkie)



