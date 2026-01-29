Vinagre przeszedł operację. Kilka miesięcy przerwy!

Ruben VInagre - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
źródło: Legia Warszawa

W środę informowaliśmy, że nadal z zespołem nie trenuje Ruben Vinagre, choć miał pauzować tylko kilka dni. Okazuje się, że uraz Portugalczyka okazał się poważniejszy niż pierwotnie zakładano, bowiem musiał poddać się operacji.

Wstępnie informowano, że Vinagre ma naciągnięcie mięśnia przywodziciela, ale dziś Legia Warszawa poinformowała, że po powrocie ze zgrupowania przeszedł operację mięśnia przywodziciela.


Przewidywany termin powrotu do treningów to początek maja, co oznacza że w optymistycznym wariancie wróci do gry dopiero w końcówce sezonu.


 


Ruben Vinagre doznał urazu podczas pierwszego sparingu podczas zgrupowania w Hiszpanii przeciwko Puskas Akademia FC.


Legia zdecydowała się na aktywowanie klauzuli wykupienia Rubana Vinagre dokładnie rok temu. Wówczas klub nie miał dyrektora sportowego, bo odsunięty został Jacek Zieliński, a o sprawach transferowych decydował trener Goncalo Feio wraz z wiceprezesem zarządzającym Marcinem Herrą. Trener zażądał sprowadzenia nowego bramkarza i porozumiał się z Vladanem Kovaceviciem ze Sportingu CP. Jednak według przepisów FIFA ten ruch mógł dojść do skutku, gdyby Ruben Vinagre zostanie wykupiony z tego samego klubu.  Pierwotnie Legia mogła podjąć decyzję o Rubenie Vinagre dopiero po sezonie, ale temat przyspieszył o pół roku.


Podjęte ryzyko nie opłaciło się Legii po dwakroć:

- Vladan Kovacević zawiódł i po sezonie odszedł

- Ruben Vinagre mocno obniżył loty przez cały 2025 rok, choć jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy w zespole.



 


LEGIOMETR - sentyment kibiców
Jak oceniasz pracę Marka Papszuna na stanowisku trenera Legii?

Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (29.01.2026). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Łšrednia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--


tagi:
Komentarze (16)

+dodaj komentarz
Tym - 1 minutę temu, *.net.pl

Czy to jest strata mi wydaje że nie chyba że trener by go odbudował

odpowiedz
Xmen - 8 minut temu, *.play.pl

Panie Kunie, przepraszamy. Prosimy o pomoc.

odpowiedz
Tombo - 13 minut temu, *.78.126

Zdrowia! Niestety przydałby się ktoś jeszcze w takiej sytuacji...może wypożyczenie?

odpowiedz
Walo - 14 minut temu, *.t-mobile.pl

Dzieki Bogu ta przeplacona karykatura pilkarza przynajmniej do Maja nie bedzie sabotowala wydarzen na boisku.

odpowiedz
Patryk dajesz - 20 minut temu, *.icpnet.pl

To teraz ustawiać sie w kolejce do przepraszania Pana Kuna.
Reca wiadomo, ze zaraz dolaczy do rubena(kto sie zgodzil na podpisanie tego inwalidy?).🤡
Zostanie gra Kunem, ktorego Papszun nie chcial w Rakowie😂

Super zarządzanie 💪

odpowiedz
singspiel - 14 minut temu, *.4.198

@Patryk dajesz: Kun do sprzedaży. Stal Mielec czeka

odpowiedz
Legiak83 - 24 minuty temu, *.supermedia.pl

Luzik, mamy Kuna. Może nie jest to Aguero ale damy rade.

odpowiedz
doctor - 34 minuty temu, *.ukpaperrolls.com

1sa ligo nadciágamy!!!!
Reca ie polamie przy próbie dryblingu i zostanie nam nasz kot, soldier Patryk Kun!
Wspaniale Legia jest zarzádzana hahaha😂

odpowiedz
Ju(L)ius - 41 minut temu, *.t-mobile.pl

Nie będę musiał go oglądać.... To mi wystarczy....

odpowiedz
Michał - 48 minut temu, *.plus.pl

No to się zaczyna. Nie dość że strefa spadkowa to jeszcze wieczne problemy z zawodnikami i zapałem do gry. Nadzieja umiera ostatnia.

odpowiedz
Darek - 57 minut temu, *.play.pl

I po sezonie. Brawo.

odpowiedz
WF - 59 minut temu, *.play-internet.pl

Transfer niewypał za 2.3 mln euro. Zagrał dobrze pierwszą rundę. Później jakby bez ambicji. Leser i tyle.

odpowiedz
Mateusz z Gór - 53 minuty temu, *.orange.pl

@WF: I tak promocja! 😁 Mógł kosztować tyle co Rajović. 🤣😂

odpowiedz
Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Czyli Reca zostaje. On też kontuzjogenny, więc zaraz Kun będzie pierwszym wyborem na wahadło i lewego stopera, a przecież się nie rozdwoi. 🤣😂

A Vinagre? No to było do przewidzenia, że nie przestanie nagle urazów łapać. Teraz tylko oby wykurował się na finał Pucharu Polski. Albo nie, nieważne. 🤣😂

odpowiedz
cyxxx - 59 minut temu, *.internetunion.pl

@Mateusz z Gór: ale lepiej chyba żeby oglądał bez kontuzji ;)

odpowiedz
Mateusz z Gór - 54 minuty temu, *.orange.pl

@cyxxx: Oczywiście, zdrowia życzę. 👍 Ale obawiam się, że to definitywny koniec Vinagre w Warszawie. Skoro straci początek Papszuna, który podobno chciał na niego stawiać to traci chyba też jednocześnie ostatnią szansę na udowodnienie, że warto jeszcze na niego liczyć zamiast desperacko szukać mu latem nowego klubu.

odpowiedz
