Legiomisie rozdane pacjentom CZD

Kibice Legii z grupy Dobrzy Ludzie przed dziesięciu laty pierwszy raz przekroczyli próg Centrum Zdrowia Dziecka. Przez te wszystkie lata pomoc ze strony legionistów dla CZD jest trudna do opisania - wyremontowano i odmalowano dziesiątki sal, fani Legii zebrali pieniądze na karetkę i ambulans.
Nie mówiąc oczywiście o niezliczonej liczbie wizyt, podczas których kibice Legii rozdawali małym pacjentom pluszaki, gry i inne prezenty.
W tym tygodniu Dobrzy Ludzie zawitali do Centrum Zdrowia Dziecka po raz kolejny, rozdając małym pacjentom kilkaset pluszaków z legijnym herbem, tzw. Legiomisiów. Te trafiły do pacjentów z Oddziału Kardiochirurgii oraz wszystkich oddziałów i poradni na 5., 7. oraz 10. piętrze.