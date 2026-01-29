Legiomisie rozdane pacjentom CZD

Kibice Legii z grupy Dobrzy Ludzie przed dziesięciu laty pierwszy raz przekroczyli próg Centrum Zdrowia Dziecka. Przez te wszystkie lata pomoc ze strony legionistów dla CZD jest trudna do opisania - wyremontowano i odmalowano dziesiątki sal, fani Legii zebrali pieniądze na karetkę i ambulans.

Nie mówiąc oczywiście o niezliczonej liczbie wizyt, podczas których kibice Legii rozdawali małym pacjentom pluszaki, gry i inne prezenty.









W tym tygodniu Dobrzy Ludzie zawitali do Centrum Zdrowia Dziecka po raz kolejny, rozdając małym pacjentom kilkaset pluszaków z legijnym herbem, tzw. Legiomisiów. Te trafiły do pacjentów z Oddziału Kardiochirurgii oraz wszystkich oddziałów i poradni na 5., 7. oraz 10. piętrze.

fot. Dobrzy Ludzie

