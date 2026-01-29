Legiomisie rozdane pacjentom CZD

fot. Dobrzy Ludzie
Bodziach
Kibice Legii z grupy Dobrzy Ludzie przed dziesięciu laty pierwszy raz przekroczyli próg Centrum Zdrowia Dziecka. Przez te wszystkie lata pomoc ze strony legionistów dla CZD jest trudna do opisania - wyremontowano i odmalowano dziesiątki sal, fani Legii zebrali pieniądze na karetkę i ambulans. 

Nie mówiąc oczywiście o niezliczonej liczbie wizyt, podczas których kibice Legii rozdawali małym pacjentom pluszaki, gry i inne prezenty.


 


W tym tygodniu Dobrzy Ludzie zawitali do Centrum Zdrowia Dziecka po raz kolejny, rozdając małym pacjentom kilkaset pluszaków z legijnym herbem, tzw. Legiomisiów. Te trafiły do pacjentów z Oddziału Kardiochirurgii oraz wszystkich oddziałów i poradni na 5., 7. oraz 10. piętrze.


dobrzy ludzie,szpital
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie,szpital
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie,szpital,pluszaki
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie,szpital,pluszaki
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie,szpital
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie,szpital
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie,szpital,pluszaki
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie,szpital,pluszaki
fot. Dobrzy Ludzie
Dobrzy Ludzie,szpital,pluszaki
fot. Dobrzy Ludzie


tagi:
