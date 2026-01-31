Okazjonalna etykieta Królewskiego na 110-lecie Legii

Królewskie od 22 lat jest sponsorem piłkarzy Legii Warszawa. Teraz, z okazji 110-lecia naszego klubu, marka przygotowała limitowaną edycję butelkowego piwa, która posiadać będzie okazjonalną etykietę.

- Legia Warszawa to więcej niż klub - to symbol miasta, jego energii i charakteru. Dlatego z okazji 110-lecia chcieliśmy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, co odda ducha tej relacji i dumę warszawskich kibiców. Limitowana edycja Królewskiego to hołd dla historii, wspólnych emocji oraz 22 lat nieprzerwanego partnerstwa. Jesteśmy z Legią na dobre i na złe - i tak będzie dalej - mówi Łukasz Dąbrowski, brand manager marki Królewskie.













Czarno-biało-złote etykiety na butelki zaprojektowała agencja Global Shopper Marketing. Nowy wzór posiadać będą także kartony, w których dystrybuowane będą butelki z edycji na 110-lecie Legii.



