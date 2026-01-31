Okazjonalna etykieta Królewskiego na 110-lecie Legii

Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Królewskie od 22 lat jest sponsorem piłkarzy Legii Warszawa. Teraz, z okazji 110-lecia naszego klubu, marka przygotowała limitowaną edycję butelkowego piwa, która posiadać będzie okazjonalną etykietę.

REKLAMA

- Legia Warszawa to więcej niż klub - to symbol miasta, jego energii i charakteru. Dlatego z okazji 110-lecia chcieliśmy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, co odda ducha tej relacji i dumę warszawskich kibiców. Limitowana edycja Królewskiego to hołd dla historii, wspólnych emocji oraz 22 lat nieprzerwanego partnerstwa. Jesteśmy z Legią na dobre i na złe - i tak będzie dalej - mówi Łukasz Dąbrowski, brand manager marki Królewskie.


 


Czarno-biało-złote etykiety na butelki zaprojektowała agencja Global Shopper Marketing. Nowy wzór posiadać będą także kartony, w których dystrybuowane będą butelki z edycji na 110-lecie Legii.


Królewskie

Królewskie



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA

Weryfikacja wieku

Strona zawiera treści dotyczące napojów alkoholowych przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Czy masz ukończone 18 lat?

© 1999-2026 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.