Radanov podpisał kontrakt z Partizanem

Aleksa Radanov - fot. Woytek / Legionisci.com
Bodziach
Serbski skrzydłowy, Aleksa Radanov, który w minionym sezonie zdobył z Legią tytuł mistrza Polski, podpisał kontrakt z Partizanem Belgrad. To kolejny klub grający w Eurolidze, w którego barwach występować będzie w obecnym sezonie Radanov.

Sezon 2025/26 Aleksa rozpoczął w Bayernie Monachium, gdzie podpisał krótkoterminowy kontrakt. W Bayernie rozegrał zaledwie kilka spotkań (ostatnie 14 grudnia przeciwko Baskets Oldenburg) - wszystkie w Bundeslidze, nie doczekał się występu w Eurolidze. W listopadzie wystąpił w meczu reprezentacji Serbii ze Szwajcarią.

Teraz wobec wielu kontuzji w kadrze Partizana Belgrad, będzie miał okazję wystąpić w barwach tego klubu. 28-letni zawodnik dołączy do nowego klubu po powrocie Partizana z Mediolanu, gdzie dziś powalczy o 9. wygraną w Eurolidze.




tagi:
