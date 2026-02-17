Biblioteka legionisty: Teddy. Niepokorny bokser z Auschwitz (338)

Na początku tego roku wydana została trzecia już książka poświęcona wielkiemu przedwojennemu pięściarzowi Legii, który zasłynął tym, że w obozach koncentracyjnych toczył pojedynki bokserskie, często ze znacznie cięższymi przeciwnikami. Okrzyki współwięźniów - "Bij Niemca" - towarzyszyły jego walkom ze znacznie lepiej odżywionymi rywalami, którzy w obozach znajdowali się na zupełnie innych warunkach.

Historia Tadeusza Pietrzykowskiego, ps. Teddy została przybliżona już dobrych kilkanaście lat temu w formie książkowej. Później wyszła kolejna publikacja oraz film nt. naszego bohatera. Teraz historię tę postanowiła opowiedzieć raz jeszcze Nina Majewska-Brown. "Ta zbeletryzowana biografia odsłania kulisy walk, które były czymś więcej niż pojedynkami - były manifestem godności. To opowieść o sile ducha, o odwadze jednego człowieka i o tym, jak w najciemniejszym miejscu można stać się światłem dla innych" - pisze wydawca na okładce.









Autorka opowiada historię Pietrzykowskiego w pierwszej osobie. Poznajemy jego dzieciństwo, zajawkę na sport, aż w końcu boks staje się jego wielką pasją, której sprzeciwia się matka, która obawia się o zdrowie swojego ukochanego syna, jak również o to, że zadurzony w pięściarstwie, nie będzie w stanie zdobyć podstawowej edukacji szkolnej. "(...) Zapisał się do Warszawianki, a tam zachłysnął się piłką nożną. Wkrótce okazało się, że w sumie nie o tym marzył, i sport drużynowy przeszedł do lamusa. W jego miejsce pojawiły się wioślarstwo, łyżwiarstwo, skok w dal, biegi i ostatecznie boks oraz kolejny klub sportowy - Legia" - czytamy.



Poznajemy historię, jak matka stanowczo sprzeciwia się jego dalszym treningom, choć o jego talencie do boksu przekonują matkę trenerzy Legii. Wacław Lewestam zdołał udobruchać matkę "Teddiego", dając słowo, że ten skończy szkołę. "Pomyślałam, że szybciej mi kaktus na ręce wyrośnie, niż przyjmą mój warunek, ale z drugiej strony poczułam ogromną ulgę, że przerzuciłam na kogoś odpowiedzialność za tak ważny aspekt życia mojego dziecka. (...) Nie mam pojęcia, co powiedzieli mojemu synowi i jakich użyli argumentów, a może szantażu, ale po interwencji u samego dyrektora i założyciela szkoły Wacława Giżyckiego, Tadek zaczął uczęszczać do kolejnej, tym razem prywatnej placówki na Mokotowie. Jednocześnie bardzo ostro trenował. Zapatrzony w Stamma słuchał jego wskazówek i dawał z siebie wszystko. (...) Od 1934 roku, gdy Feliks Stamm wziął Tadka pod swoje skrzydła, mój syn stoczył kilkanaście pojedynków i objawił się jako nowa gwiazda Legii. (...) W sezonie 1936 roku przyczynił się do awansu Legii z klasy B do klasy A" - czytamy.



Dowiadujemy się o walkach, które toczył Pietrzykowski i sukcesach w ringu, które osiągał. Wiele miejsca poświęcono jednak jego historii podczas II Wojny Światowej. Wiemy jak wyglądały pierwsze dni wojny, że Teddy chciał działać w ruchu oporu. Poznajemy historię, jak został złapany przy przekraczaniu granicy i trafił do niewoli. A następnie trafił w jednym z pierwszych transportów do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie otrzymał numer 77. Przybliżono jak wyglądało jego życie obozowe, czy tęsknota za wolnością, czy do chwil spędzonych w Legii. W końcu jak doszło do tego, że stoczył swoją pierwszą walkę bokserską w obozie z Niemcem, a zapłatą był kawałek chleba, którym obowiązkowo podzielił się ze swoimi przyjaciółmi.



"Najtrudniejszą walkę stoczyłem w sierpniu 1943 roku, kilka dni po zbombardowaniu Hamburga, z człowiekiem nazywanym Hammerschlag, zawodowym amerykańskim wicemistrzem Niemcem Schallym Hottenbachem. (...) Uderzyłem w podbródek. Czysto, bezbłędnie. Hammerschlag zachwiał się i padł na deski. Uderzył głową, aż zadudniło... Muszę wyjaśnić, że w boksie zawodowym istniał zwyczaj, a przynajmniej stosowano go w obozowych walkach, że przeciwnik był bezpieczny podczas liczenia tak długo, jak długo opierał się rękawicami o matę. Hammerschlag przy ośmiu oderwał ręce, próbował się podnieść, ale ja już byłem przy nim. Stamm mawiał, że nie wolno dać po ciosie odetchnąć rywalowi ani przez sekundę. Mocny cios to okazja, aby wykorzystać swoją szansę do końca. Trafiłem po raz drugi w szczękę. Potężny Hottenbach zwalił się na deski jak kłoda. Cucono go przez kwadrans. Przyjmowałem gratulacje, patrząc na zadowolone twarze prześladowców, i wiedziałem, że jeszcze jedna runda wojny jest wygrana przez jednego z Polaków" - czytamy.



Lektura, która daje wiele do myślenia, chwyta za gardło. Osoby, które nie czytały wcześniejszych książek nt. Tadeusza Pietrzykowskiego nie powinny zastanawiać się ani chwili przed sięgnięciem po tę lekturę. A czyta się ją w oka mgnieniu.





Tytuł: Teddy. Niepokorny bokser z Auschwitz

Autor: Nina Majewska-Brown

Wydawnictwo: Bellona

Rok wydania: 2026

Liczba stron: 312

Cena okładkowa: 44,90 zł



