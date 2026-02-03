Bilety na turniej finałowy PP w Sosnowcu

W drugiej połowie lutego, koszykarze Legii Warszawa zagrają w Sosnowcu w turnieju finałowym Pucharu Polski, gdzie walczyć będą o trofeum, które ostatnio zdobyli przed dwoma laty. Koszykarska Legia w swojej historii zdobyła dwa Puchary Polski.

Aby wywalczyć Puchar Polski, należy wygrać trzy mecze. Pierwszy z nich, ćwierćfinałowy, czeka nas w czwartek, 19 lutego o godzinie 18:00 - wówczas podopieczni Heiko Rannuli zmierzą się z Treflem Sopot. Zespołem, z którym przegraliśmy na starcie rozgrywek w turnieju o Superpuchar Polski. Ćwierćfinałowe spotkanie, podobnie jak wszystkie kolejne, rozegrane zostaną w Arenie Sosnowiec, mieszczącej się w ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Bilety na mecz Legii z Treflem kupować można TUTAJ za 30 i 40 złotych (bilet obowiązuje na dwa ćwierćfinały danego dnia).



W przypadku wygranej Legii, nasz zespół zagra w półfinale Pucharu Polski z Arką Gdynia lub Górnikiem Wałbrzych - ten mecz odbędzie się dwa dni później, tj. w sobotę, 21 lutego o godzinie 15:00. Bilety po 30 złotych dostępne są TUTAJ. Finałowe spotkanie odbędzie się w niedzielę, 22 lutego o 17:30. Wejściówki na to wydarzenie dostępne są już dziś po 45 złotych.



Wszystkie spotkania turnieju finałowego będą transmitowane w kanałach sportowych Polsatu.



