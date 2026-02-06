6-8.02: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę fani Legii po kilkuletniej przerwie pojadą do Gdyni na mecz z Arką.Tego samego dnia futsaliści Legii zagrają w Lubawie. W niedzielę o 17:30 wyjazdowe spotkanie w słupskiej Gryfii rozegra koszykarska Legia - transmisja tego meczu w Polsacie Sport 2.
Rozkład jazdy:
7.02 g. 14:45 Arka Gdynia - Legia Warszawa
7.02 g. 15:00 Legia II Warszawa - Młode Żubry Białystok [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]
7.02 g. 18:00 Constact Lubawa - Legia Warszawa [futsal]
8.02 g. 14:45 Raków Częstochowa - Radomiak Radom
8.02 g. 17:30 Czarni Słupsk - Legia Warszawa [kosz]