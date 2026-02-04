Biblioteka legionisty: Skarb Kibica Ekstraklasa 2025/26 wiosna (336)

Podobnie jak przed startem każdej rundy piłkarskiej Ekstraklasy, Przegląd Sportowy przygotował elegancki Skarb Kibica, w którym znaleźć można naprawdę wszystkie potrzebne informacje nt. najlepszej ligi świata.

Najnowsza edycja Skarbu Kibica ma 196 stron i wydana została w bardzo podobnej formie co latem, przed startem rozgrywek 2025/26. Z tą różnicą, że magazyn dostępny jest nie wraz z gazetą, jak dotychczas, a jako osobne wydawnictwo. Cena 29,90 zł.



W środku oczywiście znajdziemy przede wszystkim materiały poświęcone wszystkim klubom ekstraklasy - wraz z kadrą na rundę wiosenną, listą sparingów oraz krótkim tekstem poświęconym danej drużynie. O Legii słów kilka napisał Maciek Frydrych, znany m.in. z publikacji w naszym serwisie. Autorzy przygotowali także większy tekst poświęcony paszportom trenerów naszej ekstraklasy. Z innego tekstu dowiemy się z kolei, jak powstają transmisje i komentarz z polskiej ligi, które oglądać mogą widzowie Ameryki Północnej.



W wydawnictwie znajdziemy ponadto szczegółowy terminarz rozgrywek, informacje nt. wszystkich trenerów oraz sędziów, historyczne zestawienie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, wszelkie informacje nt. Pucharu Polski w obecnym sezonie i historycznie wyniki polskich klubów w europejskich pucharach, jak również reprezentacji Polski.





Tytuł: Skarb Kibica PKO BP Ekstraklasa 2025/26 wiosna

Autorzy: Marcin Dobosz, Robert Piątek oraz Antoni Bugajski, Karol Bugajski, Maciej Frydrych, Mateusz Janiak, Krzysztof Kawa, Cezary Kolasa, Tomasz Moczerniuk, Bartłomiej Płonka, Grzegorz Rudynek.

Wydawnictwo: Ringier Axel Springer Polska

Rok wydania: 2026

Liczba stron: 196

Cena okładkowa: 29,90 zł



