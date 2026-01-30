Zembrzuska i Marciniak na podium w turniejach OTK

Zuzanna Zembrzuska zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim turnieju w Zielonej Górze. W półfinale legionistka musiała uznać wyższość Leny Uzdowskiej (4-6, 5-7). W ćwierćfinale z tą samą zawodniczką przegrała Agata Konarska (3-6, 6-0, 8-10).
W ogólnopolskim turnieju U-14 w Pszczynie, Jakub Marciniak zwyciężył w grze podwójnej i zajął trzecie miejsce w singlu.
I runda: Jakub Marciniak - Kornel Michniak (KKT Olsza) 6-2, 6-2
II runda: Jakub Marciniak - Dominik Pytel (Grzegórzecki Kraków) 6-2, 6-1
1/4 finału: Jakub Marciniak - Kazimierz Bielecki (Come-On Wrocław) 6-3, 6-2
1/2 finału: Jakub Marciniak - Yaroslav Shyrshkov (Miedzeszyn Warszawa) 4-6, 2-6
I runda: Jakub Marciniak/Jan Hałaczkiewicz (KT Szczawno-Zdrój) - Kornel Michniak/Ryszard Rychwalski 6-3, 6-2
1/2 finału: Marciniak/Hałaczkiewicz - Michał Pfeiffer/Patryk Żurek 6-2, 6-2
Finał: Marciniak/Hałaczkiewicz - Kazimierz Bielecki/Jakub Pilarczyk 6-1, 6-2