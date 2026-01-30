Zembrzuska i Marciniak na podium w turniejach OTK

W ogólnopolskim turnieju U-14 w Pszczynie, Jakub Marciniak zwyciężył w grze podwójnej i zajął trzecie miejsce w singlu. I runda: Jakub Marciniak - Kornel Michniak (KKT Olsza) 6-2, 6-2 II runda: Jakub Marciniak - Dominik Pytel (Grzegórzecki Kraków) 6-2, 6-1 1/4 finału: Jakub Marciniak - Kazimierz Bielecki (Come-On Wrocław) 6-3, 6-2 1/2 finału: Jakub Marciniak - Yaroslav Shyrshkov (Miedzeszyn Warszawa) 4-6, 2-6 I runda: Jakub Marciniak/Jan Hałaczkiewicz (KT Szczawno-Zdrój) - Kornel Michniak/Ryszard Rychwalski 6-3, 6-2 1/2 finału: Marciniak/Hałaczkiewicz - Michał Pfeiffer/Patryk Żurek 6-2, 6-2 Finał: Marciniak/Hałaczkiewicz - Kazimierz Bielecki/Jakub Pilarczyk 6-1, 6-2

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.