Legia zagra z Ajaxem o 1/8 finału UYL

Legia przed meczem z Fiorentiną w UYL- fot. Legionisci.com
W środę, 4 lutego Legia Warszawa U-19 zagra mecz 1/16 finału Ligi Młodzieżowej UEFA (UEFA Youth League) z Ajaxem Amsterdam. Nasz zespół występuje w UYL jako mistrz Polski w swojej kategorii wiekowej. Bezpośrednia transmisja na C+ Sport.

Legioniści jesienią wyeliminowali Fiorentinę (4-1 w Urszulinie oraz 2-3 we Florencji) oraz PAOK Saloniki (2-1 w Urszulinie oraz 2-1 w Grecji). Ajax z kolei do 1/16 finału UYL awansował poprzez fazę ligową, w której kolejno: zremisował z Interem Mediolan (d, 1-1), wygrał z Olympique Marsylia (w, 5-3), przegrał z Chelsea (w, 3-6), pokonał Galatasaray (d, 7-2), przegrał z Benfiką Lizbona (d, 0-4) oraz rozgromił Karabach Agdam (w, 8-0). Tym samym zespół z dziesięcioma punktami zajął 15. miejsce wśród 36 zespołów i o awans do 1/8 finału zmierzy się z Legią.


 

Najlepszym strzelcem naszej drużyny jest skrzydłowy, Samuel Kováčik, który w dotychczasowych czterech spotkaniach zdobył 6 bramek. Ponadto bramki dla Legii strzelali Przemysław Mizera, Cyprian Pchełka oraz Szymon Piasta. Z kolei najlepszym strzelcem Ajaxu jest Emre Ünüvar, zdobywca dziewięciu bramek 9 w sześciu meczach. Po dwa trafienia mają na swoim koncie: Pharell Nash, Tyrese Teuwsen, Abdellah Ouazane, Levi Acheampong.

Awans do 1/8 finału wywalczy zwycięzca środowego spotkania, a losowanie kolejnej fazy rozgrywek odbędzie się w najbliższy piątek (mecze 24 i 25 lutego) .

We wcześniejszych rundach legioniści grali swoje mecze w LTC. Teraz po raz pierwszy będą mogli wystąpić na głównej płycie przy Łazienkowskiej. Początek spotkania o godzinie 14:00. Bilety kupować można TUTAJ. Dla kibiców przygotowana zostanie dolna część trybuny im. Deyny. Wejściówki kosztują 10 zł i  5 zł (karneciarze oraz subskrybenci). Dzieci do 13. roku życia wchodzą na trybuny bezpłatnie. 

📅  środa, 4 lutego 2026 r., g. 14:00
📍  Warszawa, ul. Łazienkowska 3
🎟️  5 i 10 zł

📺 C+ Sport




Legia - 17 minut temu, *.31.17

Remis z Ajaxem byłby sukcesem, choć niespodzianki się zdarzają.

Dziadek46 - 30 minut temu, *.play.pl

szkoda że Kovacik nie zagra

